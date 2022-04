Байден собрался на новый срок, несмотря на провальный рейтинг

Джо Байден поделился планами на второй срок с Бараком Обамой Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. О своих планах политик поделился с бывшим американским лидером Бараком Обамой, сообщили изданию The Hill два источника. «Признание Обамы является последним признаком того, что Байден, вероятно, будет баллотироваться на второй срок», — считают источники The Hill. В Белом доме отказались давать комментарии о планах Байдена идти на второй срок. Сейчас рейтинг доверия Байдену рекордно низкий — порядка 41%. Телеканал CNN уточняет, что предшественника Байдена Дональда Трампа рейтинг был 42%. Однако источники The Hill считают, что несмотря на неустойчивый рейтинг действующего президента США, он единственный кандидат от Демократической партии, который победит Трамп. Политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с URA.RU заявлял, что антироссийские санкции сильно бьют по рейтингам западных лидеров. Как отметил эксперт, больше всех от антироссийских санкций пострадал рейтинг Байдена. Кроме этого, в интернете периодически появляются видео, на которых президент США путается во время публичных выступлений: например, путает Украину и Китай или теряется после речи. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

