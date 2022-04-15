Рейтинг доверия к Байдену упал ниже, чем у Трампа

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Рейтинг доверия к Джо Байдену опустился до 41% Фото:

Рейтинг доверия к президенту США Джо Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа. Такие данные приводит телеканал CNN.

«Рейтинг доверия Байдену — рекордно низкий. Цифра Байдена — порядка 41%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми его предшественниками в аналогичный период президентского срока. Даже у Трампа было 42%», — сообщает CNN.

Ранее политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с URA.RU заявил, что антироссийские санкции сильно бьют по рейтингам западных лидеров. Как отметил эксперт, больше всех от антироссийских санкций пострадал рейтинг президента США Джо Байдена.

Уровень доверия к Джо Байдену
Фото:

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Рейтинг доверия к президенту США Джо Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа. Такие данные приводит телеканал CNN. «Рейтинг доверия Байдену — рекордно низкий. Цифра Байдена — порядка 41%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми его предшественниками в аналогичный период президентского срока. Даже у Трампа было 42%», — сообщает CNN. Ранее политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с URA.RU заявил, что антироссийские санкции сильно бьют по рейтингам западных лидеров. Как отметил эксперт, больше всех от антироссийских санкций пострадал рейтинг президента США Джо Байдена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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