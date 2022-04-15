Рейтинг доверия к Байдену упал ниже, чем у Трампа

Рейтинг доверия к Джо Байдену опустился до 41%Фото: Patrick Semansky AP/TASS
Рейтинг доверия к президенту США Джо Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа. Такие данные приводит телеканал CNN.
«Рейтинг доверия Байдену — рекордно низкий. Цифра Байдена — порядка 41%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми его предшественниками в аналогичный период президентского срока. Даже у Трампа было 42%», — сообщает CNN.
Ранее политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с URA.RU заявил, что антироссийские санкции сильно бьют по рейтингам западных лидеров. Как отметил эксперт, больше всех от антироссийских санкций пострадал рейтинг президента США Джо Байдена.
Уровень доверия к Джо Байдену
Фото: скрин Reuters
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Рейтинг доверия к президенту США Джо Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа. Такие данные приводит телеканал CNN. «Рейтинг доверия Байдену — рекордно низкий. Цифра Байдена — порядка 41%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми его предшественниками в аналогичный период президентского срока. Даже у Трампа было 42%», — сообщает CNN. Ранее политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с URA.RU заявил, что антироссийские санкции сильно бьют по рейтингам западных лидеров. Как отметил эксперт, больше всех от антироссийских санкций пострадал рейтинг президента США Джо Байдена.