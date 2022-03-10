В Перми появится первый мужской магазин Intimissimi

Отдел откроется в новом торговом центре Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В новом торговом центре «iMall Эспланада» 12 марта откроется первый в Перми магазин итальянского бренда Intimissimi, в котором будет представлена мужская линия домашней одежды и нижнего белья. Открытие магазина анонсировали в instagram-аккаунте торгового центра.

«Магазин белья для мужчин Intimissimi uomo. В эту субботу — 12 марта. IMall, 1 этаж», — указано в instagram. Intimissimi — итальянский бренд нижнего белья для мужчин и женщин. Торговая марка принадлежит холдингу Calzedonia Group. В Перми магазины бренда с женской одеждой представлены в торговых центрах «Семья» и «Планета». В новом ТЦ «iMall Эспланада» появится также женский отдел и впервые в Перми мужской — Intimissimi uomo.

Стоит отметить, что сейчас зарубежные бренды, в основном, наоборот приостанавливают свою деятельность в России из-за вводимых санкций и закрывают свои отделы в торговых центрах. Накануне в Перми закрылись магазины одежды брендов H&M, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Puma. К закрытию готовится японский бренд Uniqlo.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ЛНР и ДНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России. В ответ на эти действия западные страны начали вводить экономические санкции, направленные на руководство и жителей страны.

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