В Перми Zara и H&M сменил легендарный бренд Armani Exchange

Отдел открылся на первом этаже ТЦ «iMall Эспланада» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В новом торговом центре «iMall Эспланада» открылся второй в Перми магазин бренда Armani Exchange. Это молодежная ветка элитного итальянского бренда Giorgio Armani.

«Armani Exchange приглашает вас в новый магазина в IMALL Эспланада! Второй магазин легендарного бренда в Перми. Новый дизайн и коллекция весна-лето „22“», — указано на странице аккаунта торгового центра в социальной сети «ВКонтакте». Первый магазин Armani Exchange расположен в ТРК «Семья».

Отметим, что пока итальянский бренд расширяет свое присутствие в Перми, другие зарубежные бренды, наоборот, приостанавливают свою деятельность. H&M, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Puma, Uniqlo закрылись из-за вводимых санкций западных стран в отношении России. Экономические ограничения начали вводить после начала спецоперации РФ на территории Украины. Она проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».