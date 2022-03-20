20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

В Перми Zara и H&M сменил легендарный бренд Armani Exchange

© Служба новостей «URA.RU»
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Локации. Пермь
Отдел открылся на первом этаже ТЦ «iMall Эспланада» Фото:
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В новом торговом центре «iMall Эспланада» открылся второй в Перми магазин бренда Armani Exchange. Это молодежная ветка элитного итальянского бренда Giorgio Armani.

«Armani Exchange приглашает вас в новый магазина в IMALL Эспланада! Второй магазин легендарного бренда в Перми. Новый дизайн и коллекция весна-лето „22“», — указано на странице аккаунта торгового центра в социальной сети «ВКонтакте». Первый магазин Armani Exchange расположен в ТРК «Семья».

Отметим, что пока итальянский бренд расширяет свое присутствие в Перми, другие зарубежные бренды, наоборот, приостанавливают свою деятельность. H&M, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Puma, Uniqlo закрылись из-за вводимых санкций западных стран в отношении России. Экономические ограничения начали вводить после начала спецоперации РФ на территории Украины. Она проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

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В новом торговом центре «iMall Эспланада» открылся второй в Перми магазин бренда Armani Exchange. Это молодежная ветка элитного итальянского бренда Giorgio Armani. «Armani Exchange приглашает вас в новый магазина в IMALL Эспланада! Второй магазин легендарного бренда в Перми. Новый дизайн и коллекция весна-лето „22“», — указано на странице аккаунта торгового центра в социальной сети «ВКонтакте». Первый магазин Armani Exchange расположен в ТРК «Семья». Отметим, что пока итальянский бренд расширяет свое присутствие в Перми, другие зарубежные бренды, наоборот, приостанавливают свою деятельность. H&M, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Puma, Uniqlo закрылись из-за вводимых санкций западных стран в отношении России. Экономические ограничения начали вводить после начала спецоперации РФ на территории Украины. Она проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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