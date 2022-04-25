Горожане переживают за тех детей, чьи родители не знают про опасное состояние памятника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В парке Победы Кургана возле Стены памяти, состояние которой представляет опасность, не установили ограждение. Читатель URA.RU переживает, что по объекту ходят дети, и не все родители знают, что там опасно. В мэрии URA.RU ответили, что работы ведутся по плану.

«Ограждение еще не установили, а возле поминального колокола продолжают ходить дети, и не всегда возле них есть родители. Далеко не все мои знакомые знают про опасное состояние памятника», — рассказал читатель.

Корреспондент URA.RU проверил, что 25 апреля ограждения возле стены не было. На вопросы по теме URA.RU ответили в пресс-службе мэрии. «Восстановительные работы ведутся по плану, все под контролем. Ограждение будет установлено в ближайшее время», — объяснили в городской администрации.

Ранее на Стене памяти в центральной части было зафиксировано расхождение мраморных плит. По словам рабочего, который был в парке, плитка на поминальном колоколе внизу в любой момент может развалиться.

Возле неогражданенного опасного объекта ходят дети. Также они поднимаются и к самому колоколу Фото: Тимур Нуцулханов

От поминального колокола отходит плитка Фото: Тимур Нуцулханов