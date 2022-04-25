Подозреваемому в громком убийстве курганцу не дали выйти из СИЗО

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
Ивану Курпишеву продлили срок заключения под стражей до 25 июля Фото:

Уроженцу Кургана Ивану Курпишеву, которого силовики задержали в московскому аэропорту по подозрению в причастности к убийству журналиста Владимира Кирсанова, продлили срок содержания под стражей на три месяца. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде.

«Срок пребывания под стражей продлен до 25 июля», — заявили в суде. Изначально Курпишеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и отправили в СИЗО в декабре.

Уголовное дело по факту убийства главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, связанного с исполнением им своих профессиональных обязанностей, было возбуждено 21 мая 2001 года. Утром 17 мая 2001 года журналист вышел из дома и направился в гараж, где должен был забрать свой автомобиль для поездки на работу. После этого его больше никто не видел. В гараже Кирсанова правоохранительные органы обнаружили следы крови потерпевшего. На берегу реки Тобол нашли личные документы, находящиеся в момент исчезновения в папке Кирсанова.

Ранее URA.RU сообщало, что подозреваемый в убийстве Кирсанова ранее входил в состав ОПГ. Он уехал из Кургана в Калининград после активизации работы правоохранительных органов. Мужчину задержали в одном из аэропортов Москвы. Позже появилась информация, что его также подозревают еще в одном преступлении — в убийстве члена курганской ОПГ Сурена Арутюняна, который «крышевал» Центральный рынок. Преступление совершено в 2009 году.

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Уроженцу Кургана Ивану Курпишеву, которого силовики задержали в московскому аэропорту по подозрению в причастности к убийству журналиста Владимира Кирсанова, продлили срок содержания под стражей на три месяца. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде. «Срок пребывания под стражей продлен до 25 июля», — заявили в суде. Изначально Курпишеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и отправили в СИЗО в декабре. Уголовное дело по факту убийства главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, связанного с исполнением им своих профессиональных обязанностей, было возбуждено 21 мая 2001 года. Утром 17 мая 2001 года журналист вышел из дома и направился в гараж, где должен был забрать свой автомобиль для поездки на работу. После этого его больше никто не видел. В гараже Кирсанова правоохранительные органы обнаружили следы крови потерпевшего. На берегу реки Тобол нашли личные документы, находящиеся в момент исчезновения в папке Кирсанова. Ранее URA.RU сообщало, что подозреваемый в убийстве Кирсанова ранее входил в состав ОПГ. Он уехал из Кургана в Калининград после активизации работы правоохранительных органов. Мужчину задержали в одном из аэропортов Москвы. Позже появилась информация, что его также подозревают еще в одном преступлении — в убийстве члена курганской ОПГ Сурена Арутюняна, который «крышевал» Центральный рынок. Преступление совершено в 2009 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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