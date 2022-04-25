Новичка тюменской облдумы выберут в Надыме и Новом Уренгое

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Заседание Тюменской областной думы. Тюмень, тюменская областная дума
Новый депутат займет место умершего Михаила Пацевича Фото:

Довыборы в Тюменскую областную думу пройдут в сентябре в Надымском районе и Новом Уренгое. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. Вакантное место в парламенте появилось после гибели депутата Михаила Пацевича, представлявшего в облдуме ЯНАО.

«В перечень территориальных избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Тюменской областной думы седьмого созыва вошли: территориальная избирательная комиссия города Новый Уренгой; территориальная избирательная комиссия Надымского района», — говорится в решении облизбиркома. Пацевич был избран в думу осенью 2021 года по одномандатному избирательному округу № 2.

Депутат Пацевич погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома в Новом Уренгое. Умершему было 33 года.

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Довыборы в Тюменскую областную думу пройдут в сентябре в Надымском районе и Новом Уренгое. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. Вакантное место в парламенте появилось после гибели депутата Михаила Пацевича, представлявшего в облдуме ЯНАО. «В перечень территориальных избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Тюменской областной думы седьмого созыва вошли: территориальная избирательная комиссия города Новый Уренгой; территориальная избирательная комиссия Надымского района», — говорится в решении облизбиркома. Пацевич был избран в думу осенью 2021 года по одномандатному избирательному округу № 2. Депутат Пацевич погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома в Новом Уренгое. Умершему было 33 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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