Новичка тюменской облдумы выберут в Надыме и Новом Уренгое

25 апреля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Новый депутат займет место умершего Михаила Пацевича Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Довыборы в Тюменскую областную думу пройдут в сентябре в Надымском районе и Новом Уренгое. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. Вакантное место в парламенте появилось после гибели депутата Михаила Пацевича, представлявшего в облдуме ЯНАО. «В перечень территориальных избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Тюменской областной думы седьмого созыва вошли: территориальная избирательная комиссия города Новый Уренгой; территориальная избирательная комиссия Надымского района», — говорится в решении облизбиркома. Пацевич был избран в думу осенью 2021 года по одномандатному избирательному округу № 2. Депутат Пацевич погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома в Новом Уренгое. Умершему было 33 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Довыборы в Тюменскую областную думу пройдут в сентябре в Надымском районе и Новом Уренгое. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. Вакантное место в парламенте появилось после гибели депутата Михаила Пацевича, представлявшего в облдуме ЯНАО. «В перечень территориальных избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Тюменской областной думы седьмого созыва вошли: территориальная избирательная комиссия города Новый Уренгой; территориальная избирательная комиссия Надымского района», — говорится в решении облизбиркома. Пацевич был избран в думу осенью 2021 года по одномандатному избирательному округу № 2. Депутат Пацевич погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома в Новом Уренгое. Умершему было 33 года.