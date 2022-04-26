Тюменская порнозвезда подралась с Леной Берковой на турнире ММА

Соперницей Лолы Тейлор на Epic Fighting Championship стала порноактриса Лена Беркова Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) приняла участие в турнире по смешанным единоборствам Epic Fighting Championship. Ее соперницей стала бывшая участница шоу «Дом 2», порноактриса Елена Беркова. Об этом Тейлор рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Участвовала в Epic Fighting. Было прикольно», — написала Тейлор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Epic Fighting Championship — это бои, основными участниками которых являются блогеры и другие известные деятели. Тюменская порнозвезда приложила к публикации несколько фотографий, сделанных во время турнира. На снимках, в частности, рядом с Тейлор фигурирует шоумен Никита Джигурда.

Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила на Урале. Затем — уехала в Москву, где начала карьеру порноактрисы. Тейлор неоднократно заявляла, что находится в подавленном психологическом состоянии из-за проблем в личной жизни. В частности, она говорила о том, что уже давно задумывается о замужестве, но не может найти достойного кандидата для создания семьи.

Лола Тейлор с Никитой Джигуродой на турнире ПОП — ММА Любовь Бушуева, соцсеть «ВКонтакте»