В ХМАО воры украли компьютеры на одном из главных долгостроев

Со злоумышленниками сейчас работают сотрудники полиции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Югре полиция задержала злоумышленников, которые похитили оргтехнику стоимостью в два миллиона рублей на одном из строительных объектов Ханты-Мансийского района. Об этом сообщается на сайте УМВД ХМАО. Источник URA.RU в правоохранительных органах утверждает, что речь идет об одном из югорских долгостроев — больнице в Горноправдинске.

«Оперативниками городского отдела полиции были установлены личности двоих злоумышленник. Ими оказались двое мужчин 36 и 44 лет, один из которых ранее судимый. Установлено, что мужчины в течение двух месяцев вывозили с территории строительного объекта в поселке Горноправдинск офисную технику. А именно системные блоки в количестве 42 штук, четыре монитора и восемь телевизоров», — говорится в сообщении на сайте УМВД ХМАО.

В результате оперативно-следственных мероприятий полицейским удалось изъять часть похищенного. Остальное воры уже успели продать. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ — «Кража». Источник URA.RU в югорской полиции сообщил, что преступление было совершено на стройплощадке больницы в Горноправдинске.

Ранее URA.RU сообщало, что больница в поселке Горноправдинск строится с 2013 года. Финансирование осуществляется за счет программы «Сотрудничество» из бюджета Тюменской области.