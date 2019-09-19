Решена судьба двух главных долгостроев «тюменской матрешки»

Два долгостроя «тюменской матрешки» начнут достраивать в ближайшее время по программе «Сотрудничество». Об этом на заседании Тюменской облдумы заявил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.
«Наконец удалось заключить контракты по больницам в Нижневартовске и Горноправдинске. Уже выделено около 400 млн рублей», — сообщил он.
Депутат от ЛДПР Глеб Трубин рассказал, что из этих средств потрачено только 10 процентов, а темпы освоения очень низкие. Депутат-единоросс Андрей Моргун обвинил в этом УФАС, которое «ставит палки в колеса». «Надо им задавать вопросы, а не меряться здесь, в Тюмени, кто больше переживает за Нижневартовскую больницу», — заявил он.
Ранее «URA.RU» сообщало, что антимонопольщики трижды аннулировали результаты госзакупок по больнице в Нижневартовске из-за одних и тех же нарушений в документации. Крупнейший в Югре долгострой начали возводить еще в 2008 году, однако дважды приостанавливали строительство. Больница на 50 мест в небольшом поселке Горноправдинске строится с 2013 года, была «заморожена» в 2016 году.