Решена судьба двух главных долгостроев «тюменской матрешки»

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Комарова и Якушев. Окружная больница и МФЦ. Нижневартовск, строительство, стройка
Крупнейшие долгострои Югры наконец-то закончатФото: Александр Елизаров © URA.RU

Два долгостроя «тюменской матрешки» начнут достраивать в ближайшее время по программе «Сотрудничество». Об этом на заседании Тюменской облдумы заявил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

«Наконец удалось заключить контракты по больницам в Нижневартовске и Горноправдинске. Уже выделено около 400 млн рублей», — сообщил он.

Депутат от ЛДПР Глеб Трубин рассказал, что из этих средств потрачено только 10 процентов, а темпы освоения очень низкие. Депутат-единоросс Андрей Моргун обвинил в этом УФАС, которое «ставит палки в колеса». «Надо им задавать вопросы, а не меряться здесь, в Тюмени, кто больше переживает за Нижневартовскую больницу», — заявил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что антимонопольщики трижды аннулировали результаты госзакупок по больнице в Нижневартовске из-за одних и тех же нарушений в документации. Крупнейший в Югре долгострой начали возводить еще в 2008 году, однако дважды приостанавливали строительство. Больница на 50 мест в небольшом поселке Горноправдинске строится с 2013 года, была «заморожена» в 2016 году.

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