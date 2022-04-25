Мэр Екатеринбурга назвал дату окончания пробок на Уктусе

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Пресс-конференция Алексея Орлова по итогам 2021 года. Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов уточнил, что к 20 мая движение на развязке должно улучшиться Фото:

Работы на развязке Щербакова — Объездная, из-за которых на Уктусе собрались большие пробки, планируют завершить к 1 июля. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Полноценное передвижение по четырем полосам будет открыто к 1 июля», — приводит слова Орлова газета «Вечерний Екатеринбург». Мэр отметил, что движение на развязке начнут нормализовать с 20 мая, когда для движения организуют три полосы.

Ранее Орлов проводил разбор организации работ на развязке Щербакова — Объездная. Он подчеркнул, что выявил недопустимые ошибки, которые вызвали серьезные пробки. Выезд с Уктуса перекрыли с 10 апреля. После этого горожане пожаловались на многокилометровые пробки из-за задержки в работе подрядчиков.

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Работы на развязке Щербакова — Объездная, из-за которых на Уктусе собрались большие пробки, планируют завершить к 1 июля. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Полноценное передвижение по четырем полосам будет открыто к 1 июля», — приводит слова Орлова газета «Вечерний Екатеринбург». Мэр отметил, что движение на развязке начнут нормализовать с 20 мая, когда для движения организуют три полосы. Ранее Орлов проводил разбор организации работ на развязке Щербакова — Объездная. Он подчеркнул, что выявил недопустимые ошибки, которые вызвали серьезные пробки. Выезд с Уктуса перекрыли с 10 апреля. После этого горожане пожаловались на многокилометровые пробки из-за задержки в работе подрядчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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