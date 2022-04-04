В Екатеринбурге полностью перекроют выезд с Уктуса

Кольцовскую развязку по пути в город полностью перекроют 10 апреля Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В Екатеринбурге полностью перекроют Кольцовскую развязку на пересечении улицы Луганской с переулком Базовым 10 апреля. В связи с этим, городская администрация начала диалог с подрядчиком благоустройства улиц Щербакова — Белинского для ускорения или приостановке работ, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Реконструкция участка на Щербакова затянулась, все работы там уже должны были быть закончены. В связи с тем, что на Луганской уже началась подготовка к ремонту и проезжая часть сузилась, возникли затруднения в движении с этого направления в центр города, в целом», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии.

Комитеты гордумы по транспорту и благоустройству вместе с профильным вице-мэром Алексеем Бубновым прорабатывают с застройщиком участка на Ботанике вариант ускорения работ и завершения определенного этапа к 10 апреля, либо восстановления проезжей части на Щербакова для свободного движения транспорта, сообщают в горадминистрации. Отмечается, что дата 10 апреля выбрана стартом полного перекрытия транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Луганской на выезде с Кольцовской дороги. В этой связи, частично перекрытый участок на Щербакова — Белинского не выдержит транспортного потока, вследствие чего горожане вновь встрянут в километровые пробки, считают в мэрии.

Ранее сообщалось, что на этих двух участках жители отдаленных районов встают в ежедневные пробки. По словам жителей, пробки на Щербакова — Белинского были и до начала очередного этапа ремонта Кольцовской развязки, но с перекрытием участка на Луганской дорога по утрам превратилась в испытание.

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