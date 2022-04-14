Мэр Екатеринбурга устроил разнос из-за пробок на Уктусе

Алексей Орлов заявлял, что транспортный коллапс необходимо решить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел разбор организации работ на развязке Щербакова — Объездная, из-за которых на Уктусе собрались большие пробки. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«У меня состоялась встреча с заказчиками и организаторами работ на развязке Щербакова — Объездная. Накануне я провел с ними детальный разбор сложившейся ситуации, заявил о недопустимости такого подхода к делу», — сообщил Орлов. Он отметил, что ответственные за организацию работ должны решить транспортный коллапс.

Для этого открыли дополнительную реверсивную полосу движения. Да конца работ автомобилисты смогут ехать по ней в сторону Уктуса с 5:00 до 16:00, а остальную часть суток — в обратную сторону.

Жители Екатеринбурга вставали в многокилометровые пробки из-за того, что подрядчик вовремя не выполнил работы. Из-за этого пришлось срочно расширять дорогу.