Шумков назвал подарком запрет экспорта масла из Индонезии

Губернатор Курганской области порадовался запрету экспорта пальмового масла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал подарком запрет экспорта пальмового масла из Индонезии. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«С 28 апреля Индонезия запрещает экспорт пальмового масла. Решение принято из-за нехватки этого продукта и необходимости обеспечения достаточного предложения пищевого растительного масла внутри страны. Ну это просто подарок какой-то. Сейчас главное, чтобы другой подобной гадостью не заместили», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

В Масложировом союзе России ранее уточнили, что под запрет попал экспорт сырого пальмового масла, которое не ввозилось в Россию. «Запрет экспорта касается только сырого пальмового масла. Россия экспортирует из Индонезии (97% от общего объема импорта) только рафинированное дезодорированное пальмовое масло, которое не попадает под этот запрет. Поэтому это никак не отразится на снабжении сырьем нашей перерабатывающей отрасли. Ни одна пищевая отрасль от этого нововведения не пострадает», — подчеркивал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.