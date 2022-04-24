Компания из Тюмени капитально отремонтирует мосты в ЯНАО

Кроме мостов планируется отремонтировать более семи километров дороги Вячеслав Егоров © URA.RU

Три моста на участке дороги Пуровск-Коротчаево в этом году отремонтирует тюменская компания «Мостострой-11». Подготовительный этап уже начался, сейчас на месте работают геодезисты, сообщили представители департамента транспорта ЯНАО на сайте ведомства.

«Уже в середине мая на участке будут установлены соответствующие дорожные знаки. И начнется устройство временного объезда», — уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.

Помимо мостов будет отремонтировано более семи километров дорожного полотна на том же участке трассы. Все работы будут производиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Получить оперативный комментарий в подрядной организации не удалось, поэтому туда был направлен запрос с просьбой поделиться подробностями хода работ.

Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем ремонте мостов на главной трассе ЯНАО. Кроме того, некоторые дороги в ЯНАО находятся в критическом состоянии и это признают официальные лица.