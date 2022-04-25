СМИ: ВСУ направили беспилотники Bayraktar на Курскую область

Местные жители обнаружили в селе Боровское обломки турецких Bayraktar TB2 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Курскую область с помощью турецких беспилотников Bayraktar TB2. Их обломки показала журналистам телеканала «Вести-Курск» местная жительница. Ранее о нападении на Курскую область со стороны Украины объявил глава региона Роман Старовойт.

«Как рассказала местная жительница, ночью она услышала шум. В шесть часов утра вместе с подругой решила пройтись по полю за домом и обнаружила обломки украинских беспилотников Bayraktar TB2», — сообщил телеканал «Вести-Курск».

Ранее губернатор Курской области Роман Старовой сообщил, что ВСУ попытались ударить по селу Боровское с помощью двух беспилотников. Летательные аппараты были сбиры российскими расчетами ПВО. О том, что Киев планирует закупить у Турции беспилотники Bayraktar TB2, министр обороны Украины Алексей Резников объявил еще в ноябре 2021 года. Летательные аппараты поступили на вооружение ВСУ.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.