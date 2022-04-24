Сенатор от ХМАО призвал отправлять иноагентов в ЛНР и ДНР

Сенатор Эдуард Исаков высказал мнение отправлять иноагентов на восстановление Донбасса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Член Совета Федерации РФ Эдуард Исаков считает необходимым пересмотреть нормы административного кодекса в отношении иностранных агентов и лиц, дискредитирующих российскую армию. Об этом сенатор написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Какие им штрафы? Они не штрафы должны платить, а своими собственными руками, которыми они пишут гнусные посты в соцсетях, что-то сделать для своей страны. Пусть идут улицы от мусора убирать, заборы красить. Вместо 10-15 суток заключения под стражу надо на это время отправить их в ДНР и ЛНР помогать восстанавливать города и малые населенные пункты», — сообщает Исаков на своей странице.

Исаков считает, что правительство России проявляло лояльность к лицам, являющимся иностранными агентами. Он высказал мысль, что отправка иноагентов на Донбасс для восстановления разрушенных городов даст им шанс не только искупить вину, но и совершить что-то полезное в жизни. Общение с местным населением поможет им в переоценке собственных ценностей.

Ранее URA.RU рассказывало о предложении Исакова опустить «железный занавес». В ответ на отстранение российских спортсменов от соревнований, сенатор предложил самим выйти из членства в международных спортивных организациях.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля. Одной из целей спецоперации является защита жителей Донбасса от нападений украинских националистов. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

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