Югорский сенатор Эдуард Исаков считает, что Россия должна присотановить членство в международных федерациях спорта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Югорский сенатор Эдуард Исаков предложил национальному олимпийскому комитету и другим спортивным структурам выйти из состава международных федераций. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Фрагмент видеозаписи опубликован в аккаунте югорского сенатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Может не стоит российским спортивным федерациям ждать, когда наших спортсменов отстранят от соревнований, а самим приостановить свое членство до той поры, когда международный олимпийский комитет прекратит нарушать олимпийскую хартию, поддерживать и потакать нацизму. Может хватит эти организации финансировать в надежде, что они изменят свою позицию по отношению к России?» — задался вопросом Исаков.

Он обратился к первому заместителю председателя Совфеда Андрею Яцкину с просьбой о проведении совещания с участием национального олимпийского комитета и других спортивных структур для обсуждения дальнейших действий. «В том числе и по временному выходу российских федераций из международных организаций и прекращению ежегодной оплаты взносов», — высказался Исаков. Яцкин пообещал оказать содействие в организации такой встречи.

Ранее URA.RU сообщало, что Исаков предложил провести в России летом альтернативную Сурдлимпиаду. Поскольку национальная сборная не была допущена к международным соревнованиям в Бразилии.

Ранее в ХМАО завершилась зимняя Паралимпиада. В ней участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Соревнования были организованы после отстранения 3 марта российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, которую указал начать президент России Владимир Путин для денацификации и демилитаризации территорий. По его словам, у России не оставалось другого выбора, так как Украина на протяжении восьми лет атаковала Донбасс и планировать в марте вторгнуться в эти республики и в Крым с полноценной войной.

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