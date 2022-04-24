В районе села Лайкова зафиксирован пожар Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Возле Ишима наблюдается сильный пожар в районе деревни Лайкова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Ишим. Также очевидцы поделились видео в социальных сетях, где виден пожар.

«Возгорание за пределами городской территории. Пожар зафиксирован в районе деревни Лайкова», — сообщает пресс-служба. Также пользователь Вадим Русаков поделился видео, где отчетливо видны масштабы происшествия, сделал он это в группе «Ишим переподслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

Это не первый пожар, подобравшийся вплотную к Ишиму. Ранее URA.RU сообщало, что, как минимум, 10 локальных возгораний лесного массива было зафиксировано возле города и прилегающих к нему небольших населенных пунктов.