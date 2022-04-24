24 апреля 2022

Возле Ишима бушует пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
В районе села Лайкова зафиксирован пожар Фото:

Возле Ишима наблюдается сильный пожар в районе деревни Лайкова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Ишим. Также очевидцы поделились видео в социальных сетях, где виден пожар.

«Возгорание за пределами городской территории. Пожар зафиксирован в районе деревни Лайкова», — сообщает пресс-служба. Также пользователь Вадим Русаков поделился видео, где отчетливо видны масштабы происшествия, сделал он это в группе «Ишим переподслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

Это не первый пожар, подобравшийся вплотную к Ишиму. Ранее URA.RU сообщало, что, как минимум, 10 локальных возгораний лесного массива было зафиксировано возле города и прилегающих к нему небольших населенных пунктов.

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Возле Ишима наблюдается сильный пожар в районе деревни Лайкова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Ишим. Также очевидцы поделились видео в социальных сетях, где виден пожар. «Возгорание за пределами городской территории. Пожар зафиксирован в районе деревни Лайкова», — сообщает пресс-служба. Также пользователь Вадим Русаков поделился видео, где отчетливо видны масштабы происшествия, сделал он это в группе «Ишим переподслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Это не первый пожар, подобравшийся вплотную к Ишиму. Ранее URA.RU сообщало, что, как минимум, 10 локальных возгораний лесного массива было зафиксировано возле города и прилегающих к нему небольших населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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