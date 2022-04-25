Производство мотоциклов «Урал» перенесут в Казахстан

Ural Motorcycles является преемником классической советской марки «Урал» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания Ural Motorcycles перенесет производство в казахстанский Петропавловск, так как в России из-за западных санкций не хватает комплектующих. Об этом генеральный директор компании Илья Хаит рассказал в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале Ural Motorcycles.

«Переезд связан с нехваткой ряда комплектующих, попадающих под санкции, а также с запретом на импорт техники из России. Подавляющая часть мотоциклов Ural идет в западные страны, в том числе в США», — переводит слова Хаита на русский язык сайт РБК. Autonews.

Сейчас производство Ural Motorcycles расположено в городе Ирбит Свердловской области, казахстанский Петропавловск находится в 600 км от него. При этом Ирбитский мотоциклетный завод продолжит работу: там будут изготавливать рамы и элементы корпуса для мотоциклов. Часть штата придется сократить, чтобы нанять новых работников на производстве в Петропавловске.

Ural Motorcycles специализируется на выпуске тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. Компанию называют прямой преемницей классической советской марки «Урал». ПО данным РБК. Autonews, в 2000 году обанкротившееся предприятие в Ирбите выкупила группа инвесторов, в которую входил Илья Хаит.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Сейчас в этих странах также наблюдается рост цен и другие последствия.

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