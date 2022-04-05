Глава НАТО оценил возможность ядерной войны с РФ из-за Украины

Ядерная война с Россией исключена, несмотря на то, что НАТО поддерживает Украину. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«НАТО оказывает военную поддержку Украине в объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами», — отметил он. Слова Столтенберга приводит telegram-канал ТАСС.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия РФ направлены на демилитаризацию и денацификацию территории, при этом угрозы для мирных жителей со стороны российских военных нет. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран.
Столтенберг ранее сообщил, что Альянс долгие годы тренировал «десятки тысяч» солдат ВСУ. По его словам, в подготовке участвовали инструкторы из США, Канады и Великобритании. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США, в частности, сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом. В Белом доме уверены, что сын президента США не нарушал закон.
Ядерная война с Россией исключена, несмотря на то, что НАТО поддерживает Украину. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «НАТО оказывает военную поддержку Украине в объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами», — отметил он. Слова Столтенберга приводит telegram-канал ТАСС. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия РФ направлены на демилитаризацию и денацификацию территории, при этом угрозы для мирных жителей со стороны российских военных нет. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Столтенберг ранее сообщил, что Альянс долгие годы тренировал «десятки тысяч» солдат ВСУ. По его словам, в подготовке участвовали инструкторы из США, Канады и Великобритании. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США, в частности, сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом. В Белом доме уверены, что сын президента США не нарушал закон.