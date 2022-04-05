Глава НАТО оценил возможность ядерной войны с РФ из-за Украины

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг отрицает возможность начала ядерной войны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ядерная война с Россией исключена, несмотря на то, что НАТО поддерживает Украину. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО оказывает военную поддержку Украине в объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами», — отметил он. Слова Столтенберга приводит telegram-канал ТАСС.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия РФ направлены на демилитаризацию и денацификацию территории, при этом угрозы для мирных жителей со стороны российских военных нет. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран.

Столтенберг ранее сообщил, что Альянс долгие годы тренировал «десятки тысяч» солдат ВСУ. По его словам, в подготовке участвовали инструкторы из США, Канады и Великобритании. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США, в частности, сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом. В Белом доме уверены, что сын президента США не нарушал закон.

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Ядерная война с Россией исключена, несмотря на то, что НАТО поддерживает Украину. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «НАТО оказывает военную поддержку Украине в объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами», — отметил он. Слова Столтенберга приводит telegram-канал ТАСС. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия РФ направлены на демилитаризацию и денацификацию территории, при этом угрозы для мирных жителей со стороны российских военных нет. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Столтенберг ранее сообщил, что Альянс долгие годы тренировал «десятки тысяч» солдат ВСУ. По его словам, в подготовке участвовали инструкторы из США, Канады и Великобритании. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США, в частности, сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом. В Белом доме уверены, что сын президента США не нарушал закон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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