Президент Украины Владимир Зеленский противоречит сам себе. Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«То, что на Западе воспринимается как талантливая презентация Зеленским своих интересов, своих подходов — это такая вещь специфическая. Если присмотреться не к внешним проявлениям его талантов — он хороший актер, и плюс во внешних проявлениях тоже бывают забавные вещи, которые показывают, в каком состоянии он порой находится, — но если присмотреться и вчитаться в суть того, что он произносит, вы там найдете тысячу противоречий», — сказал министр в эфире Первого канала. Он добавил, что Киев имитирует переговоры.
На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным. Ее основными целями были заявлены помощь республикам Донбасса и денацификация Украины. В Минобороны РФ отмечали, что военные Вооруженных сил России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.