Лавров: Зеленский противоречит сам себе. «Хороший актер»

26 апреля 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Лавров также считает, что Украина имитирует переговоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский противоречит сам себе. Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «То, что на Западе воспринимается как талантливая презентация Зеленским своих интересов, своих подходов — это такая вещь специфическая. Если присмотреться не к внешним проявлениям его талантов — он хороший актер, и плюс во внешних проявлениях тоже бывают забавные вещи, которые показывают, в каком состоянии он порой находится, — но если присмотреться и вчитаться в суть того, что он произносит, вы там найдете тысячу противоречий», — сказал министр в эфире Первого канала. Он добавил, что Киев имитирует переговоры. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным. Ее основными целями были заявлены помощь республикам Донбасса и денацификация Украины. В Минобороны РФ отмечали, что военные Вооруженных сил России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский противоречит сам себе. Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «То, что на Западе воспринимается как талантливая презентация Зеленским своих интересов, своих подходов — это такая вещь специфическая. Если присмотреться не к внешним проявлениям его талантов — он хороший актер, и плюс во внешних проявлениях тоже бывают забавные вещи, которые показывают, в каком состоянии он порой находится, — но если присмотреться и вчитаться в суть того, что он произносит, вы там найдете тысячу противоречий», — сказал министр в эфире Первого канала. Он добавил, что Киев имитирует переговоры. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным. Ее основными целями были заявлены помощь республикам Донбасса и денацификация Украины. В Минобороны РФ отмечали, что военные Вооруженных сил России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.