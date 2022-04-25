25 апреля 2022
24 апреля 2022

Эксперт рассказал, какие товары из Тюмени востребованы в Китае

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2016: третий день. Проходка Дмитрия Рогозина и китайцев. Екатеринбург, рогозин дмитрий, подсолнечное масло, иннопром2016, ван ян, китайская продукция
Китайские потребители оказались заинтересованы в пищевой продукции Фото:

Китайские потребители заинтересованы в пищевой продукции из Тюменской области. Помимо товаров химической промышленности покупателям оказались интересны российские сладости. Об этом заявила Сибанбаева Салтанат, руководитель центра поддержки экспорта в области.

«Вы задали вопрос, что же там востребовано. Это пищевая продукция. Помимо масла это кондитерские изделия, шоколад, совсем недавно поступил звонок — предприниматель хочет экспортировать мед», — сообщила Салтанат в эфире программы «Вечерний хэштег» на телеканале «Тюменское время». Ранее она сообщила, что наибольшую часть экспорта в Китай при этом составил полипропилен.

Для Тюмени Китай оказался крупнейшим рынком экспорта в 2021 году. Объем товаров, проданных в Поднебесную, оценивается в 274 млн долларов США. Большую часть продаж составили органические химические соединения и полипропилен. В список наиболее популярных товаров также попали масла животного и растительного происхождения.

Ранее URA.RU сообщало, что представители Китая планируют закупиться у компаний из Тюменской области. Особое внимание они уделили маслу, шоколаду, муке, мясу и молоку.

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Китайские потребители заинтересованы в пищевой продукции из Тюменской области. Помимо товаров химической промышленности покупателям оказались интересны российские сладости. Об этом заявила Сибанбаева Салтанат, руководитель центра поддержки экспорта в области. «Вы задали вопрос, что же там востребовано. Это пищевая продукция. Помимо масла это кондитерские изделия, шоколад, совсем недавно поступил звонок — предприниматель хочет экспортировать мед», — сообщила Салтанат в эфире программы «Вечерний хэштег» на телеканале «Тюменское время». Ранее она сообщила, что наибольшую часть экспорта в Китай при этом составил полипропилен. Для Тюмени Китай оказался крупнейшим рынком экспорта в 2021 году. Объем товаров, проданных в Поднебесную, оценивается в 274 млн долларов США. Большую часть продаж составили органические химические соединения и полипропилен. В список наиболее популярных товаров также попали масла животного и растительного происхождения. Ранее URA.RU сообщало, что представители Китая планируют закупиться у компаний из Тюменской области. Особое внимание они уделили маслу, шоколаду, муке, мясу и молоку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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