Эксперт рассказал, какие товары из Тюмени востребованы в Китае

Китайские потребители оказались заинтересованы в пищевой продукции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Китайские потребители заинтересованы в пищевой продукции из Тюменской области. Помимо товаров химической промышленности покупателям оказались интересны российские сладости. Об этом заявила Сибанбаева Салтанат, руководитель центра поддержки экспорта в области.

«Вы задали вопрос, что же там востребовано. Это пищевая продукция. Помимо масла это кондитерские изделия, шоколад, совсем недавно поступил звонок — предприниматель хочет экспортировать мед», — сообщила Салтанат в эфире программы «Вечерний хэштег» на телеканале «Тюменское время». Ранее она сообщила, что наибольшую часть экспорта в Китай при этом составил полипропилен.

Для Тюмени Китай оказался крупнейшим рынком экспорта в 2021 году. Объем товаров, проданных в Поднебесную, оценивается в 274 млн долларов США. Большую часть продаж составили органические химические соединения и полипропилен. В список наиболее популярных товаров также попали масла животного и растительного происхождения.

Ранее URA.RU сообщало, что представители Китая планируют закупиться у компаний из Тюменской области. Особое внимание они уделили маслу, шоколаду, муке, мясу и молоку.