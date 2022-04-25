России предрекли рекордные доходы от продажи нефти уже в апреле

26 апреля 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Доходы РФ от экспорта нефти могут существенно вырасти уже в апреле Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Об этом пишет издание Foreign Policy. «Сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, серьезно подрывают свои же действия, покупая у нее энергоресурсы <…> В действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие. Это удивительно», — пишут авторы со ссылкой на слова эксперта компании Kpler Мэтта Смита. По словам специалиста, экспорт российской нефти увеличился с 3,3 млн баррелей в день в марте до 3,6 млн в апреле, несмотря на ограничительные меры Запада в отношении Москвы. Ранее издание Deutsche Wirschafts Nachrichten писало, что Германия в этом году заплатит рекордные суммы за российские энергоресурсы. Немецкий эксперт Янис Клюге высказал мнение, что Россия получит рекордные доходы от экспорта газа из-за экстремального роста цен на спотовых рынках. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Однако, как сообщали российские власти, все ограничения приводят к негативным последствиях для самих западных стран. В частности, прогнозируется, что Британская экономика потеряет 7,96 миллиардов долларов (6,2 миллиарда фунтов стерлингов) из-за антироссийских ограничений. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Об этом пишет издание Foreign Policy. «Сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, серьезно подрывают свои же действия, покупая у нее энергоресурсы <…> В действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие. Это удивительно», — пишут авторы со ссылкой на слова эксперта компании Kpler Мэтта Смита. По словам специалиста, экспорт российской нефти увеличился с 3,3 млн баррелей в день в марте до 3,6 млн в апреле, несмотря на ограничительные меры Запада в отношении Москвы. Ранее издание Deutsche Wirschafts Nachrichten писало, что Германия в этом году заплатит рекордные суммы за российские энергоресурсы. Немецкий эксперт Янис Клюге высказал мнение, что Россия получит рекордные доходы от экспорта газа из-за экстремального роста цен на спотовых рынках. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Однако, как сообщали российские власти, все ограничения приводят к негативным последствиях для самих западных стран. В частности, прогнозируется, что Британская экономика потеряет 7,96 миллиардов долларов (6,2 миллиарда фунтов стерлингов) из-за антироссийских ограничений.