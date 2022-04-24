В Великобритании подсчитали ущерб от санкций против России

25 апреля 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Великобританская экономика потеряет 7,96 миллиардов долларов (6,2 миллиарда фунтов стерлингов) из-за антироссийских санкций. Об этом говорится в статье британской газеты The Telegraph со ссылкой на доклад правительства. «Британская экономика понесет ущерб в размере 6,2 миллиардов фунтов стерлингов от санкций, введенных против России», — говорится в статье газеты. Согласно официальному анализу торговых мер, ограничительные меры будут наносить многомиллиардные убытки экономике в течение последующих девяти лет. Уточняется, что наибольший удар придется по компаниям, производящим предметы роскоши, среди которых Bentley, Aston Martin и Burberry. В анализе британского правительства говорится, что к 2030 году эти компании потеряют около 881,7 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что 27,6% всего британского экспорта в РФ составляет именно роскошь. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Издание Express сообщало, что из-за санкций против РФ начали страдать британские пенсионеры. The Daily Telegraph писало, что жители Великобритании начали запасаться едой из-за роста цен. Сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что западные санкции не способны обрушить экономику России. Евросоюзу предрекли развал из-за радикальных санкций в отношении России, передает телеканал 360.