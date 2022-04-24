24 апреля 2022

В Великобритании подсчитали ущерб от санкций против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, великобритания, флаг великобритании, флаг
Британия потеряет почти 8 миллиардов долларов из-за санкций против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобританская экономика потеряет 7,96 миллиардов долларов (6,2 миллиарда фунтов стерлингов) из-за антироссийских санкций. Об этом говорится в статье британской газеты The Telegraph со ссылкой на доклад правительства.

«Британская экономика понесет ущерб в размере 6,2 миллиардов фунтов стерлингов от санкций, введенных против России», — говорится в статье газеты. Согласно официальному анализу торговых мер, ограничительные меры будут наносить многомиллиардные убытки экономике в течение последующих девяти лет.

Уточняется, что наибольший удар придется по компаниям, производящим предметы роскоши, среди которых Bentley, Aston Martin и Burberry. В анализе британского правительства говорится, что к 2030 году эти компании потеряют около 881,7 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что 27,6% всего британского экспорта в РФ составляет именно роскошь.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Издание Express сообщало, что из-за санкций против РФ начали страдать британские пенсионеры. The Daily Telegraph писало, что жители Великобритании начали запасаться едой из-за роста цен. Сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что западные санкции не способны обрушить экономику России. Евросоюзу предрекли развал из-за радикальных санкций в отношении России, передает телеканал 360.

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Великобританская экономика потеряет 7,96 миллиардов долларов (6,2 миллиарда фунтов стерлингов) из-за антироссийских санкций. Об этом говорится в статье британской газеты The Telegraph со ссылкой на доклад правительства. «Британская экономика понесет ущерб в размере 6,2 миллиардов фунтов стерлингов от санкций, введенных против России», — говорится в статье газеты. Согласно официальному анализу торговых мер, ограничительные меры будут наносить многомиллиардные убытки экономике в течение последующих девяти лет. Уточняется, что наибольший удар придется по компаниям, производящим предметы роскоши, среди которых Bentley, Aston Martin и Burberry. В анализе британского правительства говорится, что к 2030 году эти компании потеряют около 881,7 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что 27,6% всего британского экспорта в РФ составляет именно роскошь. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Издание Express сообщало, что из-за санкций против РФ начали страдать британские пенсионеры. The Daily Telegraph писало, что жители Великобритании начали запасаться едой из-за роста цен. Сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что западные санкции не способны обрушить экономику России. Евросоюзу предрекли развал из-за радикальных санкций в отношении России, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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