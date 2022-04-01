В Германии предрекли рекордные доходы РФ от экспорта газа

01 апреля 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Немецкий эксперт: бюджет РФ будет профицитным ввиду высоких цен на газ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия получит рекордные доходы от экспорта газа из-за экстремального роста цен на спотовых рынках. Такое мнение высказал немецкий эксперт Янис Клюге. «Цена на газ на спотовых рынках выросла в пять раз за последний год. До сих пор газ не играл такой большой роли в бюджете, имея соотношение примерно один к четырем по сравнению с нефтью. Однако в этом году газ может дать аналогичный заработок, поскольку контракты приводят в соответствие со спотовой ценой. Это означает, что „Газпром“ получит рекордные доходы», — рассказал Клюге в интервью порталу ntv.de. По мнению эксперта, курс рубля значительно оправился от последствий санкций. Клюге считает, что бюджет России в текущем году окажется профицитным, так как страна получает доходы в рублях, а размер прибыли определяется ценами на энергоносители на мировом рынке и курсом валюты. Если в начале года бюджет планировался исходя из курса 72 рубля за доллар, то уже сегодня курс доллара — 85 рублей. Ранее бургомистр Гамбурга Петер Ченчер предрек Германии нищету в случае объявления эмбарго на нефть и газ из России. 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому РФ будет продавать газ недружественным странам за рубли. О намерениях отказаться от российского энергоресурса ввиду решения Путина уже заявили Франция и Германия. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия получит рекордные доходы от экспорта газа из-за экстремального роста цен на спотовых рынках. Такое мнение высказал немецкий эксперт Янис Клюге. «Цена на газ на спотовых рынках выросла в пять раз за последний год. До сих пор газ не играл такой большой роли в бюджете, имея соотношение примерно один к четырем по сравнению с нефтью. Однако в этом году газ может дать аналогичный заработок, поскольку контракты приводят в соответствие со спотовой ценой. Это означает, что „Газпром“ получит рекордные доходы», — рассказал Клюге в интервью порталу ntv.de. По мнению эксперта, курс рубля значительно оправился от последствий санкций. Клюге считает, что бюджет России в текущем году окажется профицитным, так как страна получает доходы в рублях, а размер прибыли определяется ценами на энергоносители на мировом рынке и курсом валюты. Если в начале года бюджет планировался исходя из курса 72 рубля за доллар, то уже сегодня курс доллара — 85 рублей. Ранее бургомистр Гамбурга Петер Ченчер предрек Германии нищету в случае объявления эмбарго на нефть и газ из России. 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому РФ будет продавать газ недружественным странам за рубли. О намерениях отказаться от российского энергоресурса ввиду решения Путина уже заявили Франция и Германия.