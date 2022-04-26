ВСУ из минометов обстреляли погранпункт под Брянском

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Украина обстреляла пограничный пункт Троебортное Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли российский пограничный пункт Троебортное в Брянской области. Об этом сообщают местные жители.

«С территории Украины была обстреляна приграничная территория Брянской области. По сообщениям местных жителей, ВСУ били из минометов по пропускному пункту Троебортное. Официальных комментариев на данный момент нет, как и информации о пострадавших», — пишет агентство Pravda.ru.

Ночью также была обстреляна Белгородская область. Двое местных жителей получили ранения.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли российский пограничный пункт Троебортное в Брянской области. Об этом сообщают местные жители. «С территории Украины была обстреляна приграничная территория Брянской области. По сообщениям местных жителей, ВСУ били из минометов по пропускному пункту Троебортное. Официальных комментариев на данный момент нет, как и информации о пострадавших», — пишет агентство Pravda.ru. Ночью также была обстреляна Белгородская область. Двое местных жителей получили ранения. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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