Белгородское село попало под обстрел ВСУ

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Приграничное село угодило под обстрел Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области под обстрелом ВСУ оказалось приграничное селение Головчино. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и четыре дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся», — написал Гладков.

Село Головчино ранее подвергалось обстрелу 19 апреля. Тогда пострадало три местных жителя.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.

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В Белгородской области под обстрелом ВСУ оказалось приграничное селение Головчино. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и четыре дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся», — написал Гладков. Село Головчино ранее подвергалось обстрелу 19 апреля. Тогда пострадало три местных жителя. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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