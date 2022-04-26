Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Приграничное село угодило под обстрел Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области под обстрелом ВСУ оказалось приграничное селение Головчино. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и четыре дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся», — написал Гладков.

Село Головчино ранее подвергалось обстрелу 19 апреля. Тогда пострадало три местных жителя.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.

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