Советник Пушилина предрек проблемы главному союзнику РФ в Европе

26 апреля 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Запад принуждает Сербию выступить против России, считает Денис Денисов Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Нежелание Сербии присоединяться в антироссийским санкциям приведет к серьезным проблемам для страны. Такое мнение выразил политолог, советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Денис Денисов. «Сейчас мы будем наблюдать большую трагедию для сербов. Уже сейчас ряд европейских стран акцентируют внимание на том, что Сербии необходимо солидаризироваться с позицией Европейского Союза по конфликту, солидаризироваться с позицией НАТО, а это означает — выступить резко против Российской Федерации. Запад воспринимает Сербию как одно из полей битв, в том числе, и с Россией», — заявил Денисов в интервью агентству «Украина.ру». Ранее президент Сербии Александар Вучич раскритиковал санкции против России. Он также назвал требование Запада о введении санкций несправедливым, сообщает телеканал 360. По словам Вучича, санкции против России также сильно ударили по Сербии, пишет «Национальная служба новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Нежелание Сербии присоединяться в антироссийским санкциям приведет к серьезным проблемам для страны. Такое мнение выразил политолог, советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Денис Денисов. «Сейчас мы будем наблюдать большую трагедию для сербов. Уже сейчас ряд европейских стран акцентируют внимание на том, что Сербии необходимо солидаризироваться с позицией Европейского Союза по конфликту, солидаризироваться с позицией НАТО, а это означает — выступить резко против Российской Федерации. Запад воспринимает Сербию как одно из полей битв, в том числе, и с Россией», — заявил Денисов в интервью агентству «Украина.ру». Ранее президент Сербии Александар Вучич раскритиковал санкции против России. Он также назвал требование Запада о введении санкций несправедливым, сообщает телеканал 360. По словам Вучича, санкции против России также сильно ударили по Сербии, пишет «Национальная служба новостей».