Президент Сербии раскритиковал санкции против РФ. «Бессмысленно и аморально»

18 апреля 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям, так как любые ограничения бессмысленны и аморальны. Об этом заявил глава государства Александар Вучич. «Стоит мне ввести санкции в отношении России, и я получу награды где угодно, стану лучшим демократом. Но аморально вводить санкции, к тому же это не приносит результата. Россия нас всегда поддерживала в вопросе территориальной целостности», — сказал политик в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink. Сербия неоднократно выражала поддержку России. Так Вучич отказался вводить санкции против РФ в своем обращении к нации. Также он обвинил Запад в политике двойных стандартов в вопросах Косова и Украины. Кроме того, Александр Вучич считает, что лучше всех знает президента России Владимира Путина. После победы на выборах он заверил, что будет сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.