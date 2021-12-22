В любимом парке мэра Кургана вандалы оторвали нос Бабе Яге. Фото, видео

23 декабря 2021 в 12:00 Размер текста - 17 +

Вандалы испортили арт-объект в виде Бабы Яги в Детском парке Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неизвестные изуродовали арт-объект в виде Бабы Яги, расположенный в Детском парке Кургана. У деревянной скульптуры отсутствует нос и часть ноги, передает корреспондент URA.RU. Ранее глава Кургана Елена Ситникова назвала Детский парк своим любимым местом в городе. «Фигура Бабы-Яги в ближайшее время будет отправлена на реконструкцию. В настоящее время ведутся поиски мастера по дереву, который сможет ее восстановить. Администрация города Кургана обращается к жителям и гостям областного центра бережно относиться к городскому имуществу и напоминает об ответственности за порчу и вандализм», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее арт-объект в виде Бабы Яги был установлен в Городском саду Кургана. Позже его перенесли в Детский парк, а на освободившемся месте в Горсаду установили памятник князю Александру Невскому. «Это место было неудачное для такого арт-объекта. Его оттуда убрали, и теперь там будет памятник», — объяснял депутатам гордумы директор городского департамента архитектуры Вадим Литвинов. URA.RU писало, что парк является любимым местом главы Кургана Елены Ситниковой. Она признавалась, что ей редко удается там бывать, в основном мэр посещает этот парк по работе. В конце августа в Детском парке также установили арт-объект по мотивам сказки «Курочка Ряба». Сразу после этого неизвестные выломали и украли у арт-объекта деталь — яйцо. В сентябре яйцо там украли во второй раз. Сейчас у деревянной скульптуры отсутствует нос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Также у Бабы Яги повреждена нога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Кургана пообещала восстановить арт-объект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Неизвестные изуродовали арт-объект в виде Бабы Яги, расположенный в Детском парке Кургана. У деревянной скульптуры отсутствует нос и часть ноги, передает корреспондент URA.RU. Ранее глава Кургана Елена Ситникова назвала Детский парк своим любимым местом в городе. «Фигура Бабы-Яги в ближайшее время будет отправлена на реконструкцию. В настоящее время ведутся поиски мастера по дереву, который сможет ее восстановить. Администрация города Кургана обращается к жителям и гостям областного центра бережно относиться к городскому имуществу и напоминает об ответственности за порчу и вандализм», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее арт-объект в виде Бабы Яги был установлен в Городском саду Кургана. Позже его перенесли в Детский парк, а на освободившемся месте в Горсаду установили памятник князю Александру Невскому. «Это место было неудачное для такого арт-объекта. Его оттуда убрали, и теперь там будет памятник», — объяснял депутатам гордумы директор городского департамента архитектуры Вадим Литвинов. URA.RU писало, что парк является любимым местом главы Кургана Елены Ситниковой. Она признавалась, что ей редко удается там бывать, в основном мэр посещает этот парк по работе. В конце августа в Детском парке также установили арт-объект по мотивам сказки «Курочка Ряба». Сразу после этого неизвестные выломали и украли у арт-объекта деталь — яйцо. В сентябре яйцо там украли во второй раз.