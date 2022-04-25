С 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим Фото: Илья Московец © URA.RU

За последние сутки в Ишимском районе было зарегистрировано два ландшафтных пожара и 5 фактов поджога травы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе районной администрации. Жители Ишима сообщают в соцсетях о том, что по вечерам зарево от огня хорошо видно с улиц города.

«25 апреля в 14:40 зарегистрирован ландшафтный пожар в 3 км от с. Неволина. В 23:20 зарегистрирован ландшафтный пожар в 1 км от д. Лайкова», — пояснили агентству в администрации Ишимского района со ссылкой на оперативную сводку.

Там уточнили, что оба ландшафтных пожара были ликвидированы. Кроме того, за прошедшие сутки в Ишимском районе было зарегистрировано 5 фактов пала травы. Пользователи паблика «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте» сообщают о том, что по вечерам зарево от огня хорошо видно из города.

«Одновременно страшно и красиво», — написал один из жителей Ишима, приложив к публикации подтверждающее фото. В комментариях к записи пользователи сообщили, что зарево от пожаров видно из разных частей Ишима. «Где-то в районе Таловки и Малоудалово горит, все время дождь идет», — сообщила Марина Нисковских. «Кому-то выгодны пожары, видимо. Почему-то раньше таких пожаров не было», — заявил пользователь с ником Вадим Морскойлев. «За Смирновкой горело», — добавила Людмила Костина.

Ранее URA.RU писало о том, что с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона, в частности, запрещено жечь костры и готовить пищу на открытом огне и углях.

По вечерам зарево от пожаров хорошо видно с улиц Ишима Паблик «Ишим пере Подслушано», соцсеть «ВКонтакте»

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