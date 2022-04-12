Тюменцам запретили ходить в лес и жарить шашлыки. Памятка

13 апреля 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Готовить на открытом огне можно только в специально отведенных зонах Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 15 апреля в Тюменской области начнет действовать особый противопожарный режим. Постановление о его введении подписал губернатор Александр Моор. Для профилактики пожаров тюменцам запретили ходить в лес, готовить пищу на открытом огне и жечь траву. «Ввести в Тюменской области особый противопожарный режим с 15 апреля. Запретить посещение гражданами лесов (с 16 апреля по 5 мая), разведение костров, выжигание травы, приготовление пищи на открытом огне и углях (за исключением специально отведенных зон), в том числе — с использованием мангалов», — говорится в постановлении областного правительства. Под запретом также сжигание мусора и пожароопасные работы. За нарушение этих требований тюменцам грозят штрафы. Для граждан они составят от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, и для юрлиц — от 200 до 400 тысяч. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области объявили о начале пожароопасного сезона. Его планировали ввести с 15 апреля, но затем дату изменили на 12 апреля, а губернатор Александр Моор пригрозил уголовными делами поджигателям сухой травы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

С 15 апреля в Тюменской области начнет действовать особый противопожарный режим. Постановление о его введении подписал губернатор Александр Моор. Для профилактики пожаров тюменцам запретили ходить в лес, готовить пищу на открытом огне и жечь траву. «Ввести в Тюменской области особый противопожарный режим с 15 апреля. Запретить посещение гражданами лесов (с 16 апреля по 5 мая), разведение костров, выжигание травы, приготовление пищи на открытом огне и углях (за исключением специально отведенных зон), в том числе — с использованием мангалов», — говорится в постановлении областного правительства. Под запретом также сжигание мусора и пожароопасные работы. За нарушение этих требований тюменцам грозят штрафы. Для граждан они составят от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, и для юрлиц — от 200 до 400 тысяч. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области объявили о начале пожароопасного сезона. Его планировали ввести с 15 апреля, но затем дату изменили на 12 апреля, а губернатор Александр Моор пригрозил уголовными делами поджигателям сухой травы.