В Перми резко подешевела клубника

Сильно подешевела она только в одной продуктовой сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В пермской продуктовой сети магазинов «Семья» в продаже появилась дешевая клубника. Цена за килограмм отличается в 2-2,5 раза от других сетей. Информация об акции появилась на официальной странице магазинов в социальной сети «ВКонтакте».

«Акция в сети магазинов „Семья“. Клубника свежая. Цена за килограмм — 599,90 рублей вместо 1499 рублей», — указано в объявлении.

При этом, не сказано, откуда привезли клубнику. К примеру, в «Ленте» клубнику из Ставрополья продают за 1600 рублей за килограмм. В «Перекрестке» клубника из Армении — за 1300 рублей. Во «Вкусвилле» можно найти свежую ягоду из Ливана, Турции, Краснодара, Молдовы и Египта. Цена рознится от 1200 до 1700 рублей за килограмм.

Также, клубнику можно найти на «Авито». Пермяки продают килограмм ягод за 950 рублей, утверждая, что она привезена из Греции.

«Клубничка вкусная, насыщенная, крупная. Клубника сильно отличается вкусом и качеством из магазина. В магазинах не спелая, кислая, имитированная клубника. У нас — настоящая», — пишут авторы объявлений. Стоит отметить, что Роспотребнадзор не рекомендует покупать овощи и фрукты «с рук», не зная происхождения продукции.

Ранее URA.RU сообщало, что цены на сахар в пермских магазинах снизились. Теперь килограмм сахара стоит от 80 до 86 рублей.