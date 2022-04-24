В Перми резко подешевел сахар

25 апреля 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Теперь сахар есть во всех сетях и примерно по одинаковой цене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В Пермском крае за прошедший месяц подешевел сахар. Редакция URA.RU сравнила цены за килограмм сахарного песка месячной давности в продуктовых сетях с актуальными. «Цены на сахар действительно снизились: где-то больше, где-то меньше. Сейчас стоимость самого дешевого сахара во всех продуктовых сетях примерно одинакова. И главное: там, где сахара не было вообще, он появился», — рассказал корреспондент URA.RU. В конце марта килограмм сахара в «Перекрестке» стоил 99,90 рублей, сейчас — 85,90 рублей. В магазинах сети «Магнит» сахара вообще не было. Теперь он есть в наличии. Цена — 86 рублей. В «Пятерочке» сахар стоил 87,99 рублей, стал стоить 85,99 рублей. В продуктовых магазинах сети «Семья» сахар сейчас стоит столько же, сколько и стоил в конце марта. Но и тогда он оказался дешевле, чем во всех сетях, — 79,90 рублей. Пермяки ранее назад сами спровоцировали рост цен на сахар, скупая его в порыве потребительской паники. Сначала этот товар вырос в цене, а потом пропал с прилавков. В ФАС объяснили его исчезновение тем, что его не успевают завозить в магазины со складов. Ажиотажный спрос на продукты возник на фоне вводимых санкций в отношении России со стороны западных стран. Это реакция Евросоюза и США на проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Пермском крае за прошедший месяц подешевел сахар. Редакция URA.RU сравнила цены за килограмм сахарного песка месячной давности в продуктовых сетях с актуальными. «Цены на сахар действительно снизились: где-то больше, где-то меньше. Сейчас стоимость самого дешевого сахара во всех продуктовых сетях примерно одинакова. И главное: там, где сахара не было вообще, он появился», — рассказал корреспондент URA.RU. В конце марта килограмм сахара в «Перекрестке» стоил 99,90 рублей, сейчас — 85,90 рублей. В магазинах сети «Магнит» сахара вообще не было. Теперь он есть в наличии. Цена — 86 рублей. В «Пятерочке» сахар стоил 87,99 рублей, стал стоить 85,99 рублей. В продуктовых магазинах сети «Семья» сахар сейчас стоит столько же, сколько и стоил в конце марта. Но и тогда он оказался дешевле, чем во всех сетях, — 79,90 рублей. Пермяки ранее назад сами спровоцировали рост цен на сахар, скупая его в порыве потребительской паники. Сначала этот товар вырос в цене, а потом пропал с прилавков. В ФАС объяснили его исчезновение тем, что его не успевают завозить в магазины со складов. Ажиотажный спрос на продукты возник на фоне вводимых санкций в отношении России со стороны западных стран. Это реакция Евросоюза и США на проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.