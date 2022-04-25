25 апреля 2022

Каждый четвертый тюменец останется без отпуска в этом году. Аналитика

© Служба новостей «URA.RU»
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Размером отпускных выплат довольны 38% тюменцев Фото:

Больше четверти тюменцев не собираются идти в отпуск в этом году. Об этом сообщает пресс-служба компании HeadHunter. 28% опрошенных сотрудников решили отказаться от отдыха.

«28% работающих жителей Тюменской области не собираются брать отпуск до конца года, еще 3% оформят его только на бумаге, но продолжат работать. 55% точно намерены отдохнуть, а 14% пока не определились», — сообщает пресс-служба.

Самым популярным месяцем для отдыха стал июль — 53% опрошенных планируют свой отпуск именно на этот месяц. Август назвали 49% жителей Тюменской области. В начале лета в отпуск собирается пойти 41%. Реже всего сотрудники хотят отдыхать в ноябре и феврале. Всего 7% опрошенных назвали эти месяцы. По данным аналитики, 10% тюменцев уже полностью израсходовали свой отпуск, а 13% частично. Среди опрошенных нашлись и те, кто еще не потратил ни дня от положенного отпуска. Их оказалось больше половины (51%).

Ранее URA.RU сообщало о том, что в преддверии майских праздников в Тюмени вырос спрос на загородную недвижимость. Также агентство объяснило причины роста спроса.

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Больше четверти тюменцев не собираются идти в отпуск в этом году. Об этом сообщает пресс-служба компании HeadHunter. 28% опрошенных сотрудников решили отказаться от отдыха. «28% работающих жителей Тюменской области не собираются брать отпуск до конца года, еще 3% оформят его только на бумаге, но продолжат работать. 55% точно намерены отдохнуть, а 14% пока не определились», — сообщает пресс-служба. Самым популярным месяцем для отдыха стал июль — 53% опрошенных планируют свой отпуск именно на этот месяц. Август назвали 49% жителей Тюменской области. В начале лета в отпуск собирается пойти 41%. Реже всего сотрудники хотят отдыхать в ноябре и феврале. Всего 7% опрошенных назвали эти месяцы. По данным аналитики, 10% тюменцев уже полностью израсходовали свой отпуск, а 13% частично. Среди опрошенных нашлись и те, кто еще не потратил ни дня от положенного отпуска. Их оказалось больше половины (51%). Ранее URA.RU сообщало о том, что в преддверии майских праздников в Тюмени вырос спрос на загородную недвижимость. Также агентство объяснило причины роста спроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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