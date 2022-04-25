Размером отпускных выплат довольны 38% тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Больше четверти тюменцев не собираются идти в отпуск в этом году. Об этом сообщает пресс-служба компании HeadHunter. 28% опрошенных сотрудников решили отказаться от отдыха.

«28% работающих жителей Тюменской области не собираются брать отпуск до конца года, еще 3% оформят его только на бумаге, но продолжат работать. 55% точно намерены отдохнуть, а 14% пока не определились», — сообщает пресс-служба.

Самым популярным месяцем для отдыха стал июль — 53% опрошенных планируют свой отпуск именно на этот месяц. Август назвали 49% жителей Тюменской области. В начале лета в отпуск собирается пойти 41%. Реже всего сотрудники хотят отдыхать в ноябре и феврале. Всего 7% опрошенных назвали эти месяцы. По данным аналитики, 10% тюменцев уже полностью израсходовали свой отпуск, а 13% частично. Среди опрошенных нашлись и те, кто еще не потратил ни дня от положенного отпуска. Их оказалось больше половины (51%).

Ранее URA.RU сообщало о том, что в преддверии майских праздников в Тюмени вырос спрос на загородную недвижимость. Также агентство объяснило причины роста спроса.

Фото: URA.RU