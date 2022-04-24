Средняя стоимость аренды дома на сутки — 8000 рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Спрос на аренду загородной недвижимости в Тюменской области вырос на 76% перед майскими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба «Avito-недвижимость».

«В Тюменской области спрос на краткосрочную аренду квартир в апреле вырос на 20% за месяц, +36% год к году. Загородным жильем стали интересоваться на 76% чаще за месяц и на 49% за год», — сообщили в пресс-службе.

Наиболее популярным вариантом для аренды на выходные дни являются дома — на них пришлось 58% всего спроса перед майскими праздниками. Коттеджами интересовалось 37% жителей. Дачами 3%, а спрос на таунхаусы составил 2%. Средняя стоимость суточной аренды загородной недвижимости в Тюмени составляет 8000 рублей.

По словам профессора кафедры методологии психологии в МГУ имени М.В. Ломоносова Лидии Матвеевой, все, что связано с природой является родным для человека. Там он набирается сил и энергии, потому что красота природы является фактором гармонизирующим душу. «Жителей города тянет на природу, потому что в своей жизни они скованы. Людей окружает маленькое и ограниченное пространство. А на природе они более свободны в своих проявлениях. После таких поездок человек возвращается обновленным», — пояснила URA.RU Матвеева. Также она рассказала, что поездки на природу снимают агрессию.

Ранее URA.RU писало о том, куда тюменцам дешевле всего улететь на первомайские праздники. Направления внутри России.