24 апреля 2022

В Тюмени на 76% вырос спрос на аренду загородной недвижимости. Причина

© Служба новостей «URA.RU»
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Закат. Тюмень, отдых на природе, влюбленная пара, водоем, закат
Средняя стоимость аренды дома на сутки — 8000 рублей Фото:

Спрос на аренду загородной недвижимости в Тюменской области вырос на 76% перед майскими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба «Avito-недвижимость».

«В Тюменской области спрос на краткосрочную аренду квартир в апреле вырос на 20% за месяц, +36% год к году. Загородным жильем стали интересоваться на 76% чаще за месяц и на 49% за год», — сообщили в пресс-службе.

Наиболее популярным вариантом для аренды на выходные дни являются дома — на них пришлось 58% всего спроса перед майскими праздниками. Коттеджами интересовалось 37% жителей. Дачами 3%, а спрос на таунхаусы составил 2%. Средняя стоимость суточной аренды загородной недвижимости в Тюмени составляет 8000 рублей.

По словам профессора кафедры методологии психологии в МГУ имени М.В. Ломоносова Лидии Матвеевой, все, что связано с природой является родным для человека. Там он набирается сил и энергии, потому что красота природы является фактором гармонизирующим душу. «Жителей города тянет на природу, потому что в своей жизни они скованы. Людей окружает маленькое и ограниченное пространство. А на природе они более свободны в своих проявлениях. После таких поездок человек возвращается обновленным», — пояснила URA.RU Матвеева. Также она рассказала, что поездки на природу снимают агрессию.

Ранее URA.RU писало о том, куда тюменцам дешевле всего улететь на первомайские праздники. Направления внутри России.

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Спрос на аренду загородной недвижимости в Тюменской области вырос на 76% перед майскими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба «Avito-недвижимость». «В Тюменской области спрос на краткосрочную аренду квартир в апреле вырос на 20% за месяц, +36% год к году. Загородным жильем стали интересоваться на 76% чаще за месяц и на 49% за год», — сообщили в пресс-службе. Наиболее популярным вариантом для аренды на выходные дни являются дома — на них пришлось 58% всего спроса перед майскими праздниками. Коттеджами интересовалось 37% жителей. Дачами 3%, а спрос на таунхаусы составил 2%. Средняя стоимость суточной аренды загородной недвижимости в Тюмени составляет 8000 рублей. По словам профессора кафедры методологии психологии в МГУ имени М.В. Ломоносова Лидии Матвеевой, все, что связано с природой является родным для человека. Там он набирается сил и энергии, потому что красота природы является фактором гармонизирующим душу. «Жителей города тянет на природу, потому что в своей жизни они скованы. Людей окружает маленькое и ограниченное пространство. А на природе они более свободны в своих проявлениях. После таких поездок человек возвращается обновленным», — пояснила URA.RU Матвеева. Также она рассказала, что поездки на природу снимают агрессию. Ранее URA.RU писало о том, куда тюменцам дешевле всего улететь на первомайские праздники. Направления внутри России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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