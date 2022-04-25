Прокуратура подала в суд на мэрию Кургана

26 апреля 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Иск прокурора Кургана к мэрии рассмотрят в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники прокуратуры через суд требуют от мэрии Кургана установить освещение на некоторых участках улиц. Данная информация была размещена 26 апреля на сайте областной прокуратуры. «Прокурор г. Кургана направил в суд административное исковое заявление с требованием к администрации г. Кургана обустроить стационарное электрическое освещение на указанных улицах, которое находится на рассмотрении. <…> В соответствии с действующим законодательством предусмотрено обязательное наличие стационарного освещения на автомобильных дорогах в пределах населенных пунктов», — указано в сообщении. В прокуратуре рассказали, что на ул. Кольцевая, ул. Вагонная, ул. Малая Южная, ул. Омская, на участке от дома № 99 до дома № 131, ул. Петропавловская, на участке от дома № 30 по ул. Южная до ул. Вагонная в пос. Северный отсутствуют линии электрического освещения. Сотрудники надзорного органа отметили, что отсутствие освещения в этих местах может стать причиной ДТП и нарушает права граждан на безопасное дорожное движение. Ранее суд обязал мэрию Кургана привести проезжие части на нескольких дорогах города в соответствие со стандартами и нормами. По этому поводу с иском также обращался прокурор города. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Сотрудники прокуратуры через суд требуют от мэрии Кургана установить освещение на некоторых участках улиц. Данная информация была размещена 26 апреля на сайте областной прокуратуры. «Прокурор г. Кургана направил в суд административное исковое заявление с требованием к администрации г. Кургана обустроить стационарное электрическое освещение на указанных улицах, которое находится на рассмотрении. <…> В соответствии с действующим законодательством предусмотрено обязательное наличие стационарного освещения на автомобильных дорогах в пределах населенных пунктов», — указано в сообщении. В прокуратуре рассказали, что на ул. Кольцевая, ул. Вагонная, ул. Малая Южная, ул. Омская, на участке от дома № 99 до дома № 131, ул. Петропавловская, на участке от дома № 30 по ул. Южная до ул. Вагонная в пос. Северный отсутствуют линии электрического освещения. Сотрудники надзорного органа отметили, что отсутствие освещения в этих местах может стать причиной ДТП и нарушает права граждан на безопасное дорожное движение. Ранее суд обязал мэрию Кургана привести проезжие части на нескольких дорогах города в соответствие со стандартами и нормами. По этому поводу с иском также обращался прокурор города.