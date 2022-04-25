25 апреля 2022

Прокуратура подала в суд на мэрию Кургана

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Иск прокурора Кургана к мэрии рассмотрят в суде Фото:

Сотрудники прокуратуры через суд требуют от мэрии Кургана установить освещение на некоторых участках улиц. Данная информация была размещена 26 апреля на сайте областной прокуратуры.

«Прокурор г. Кургана направил в суд административное исковое заявление с требованием к администрации г. Кургана обустроить стационарное электрическое освещение на указанных улицах, которое находится на рассмотрении. <…> В соответствии с действующим законодательством предусмотрено обязательное наличие стационарного освещения на автомобильных дорогах в пределах населенных пунктов», — указано в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что на ул. Кольцевая, ул. Вагонная, ул. Малая Южная, ул. Омская, на участке от дома № 99 до дома № 131, ул. Петропавловская, на участке от дома № 30 по ул. Южная до ул. Вагонная в пос. Северный отсутствуют линии электрического освещения. Сотрудники надзорного органа отметили, что отсутствие освещения в этих местах может стать причиной ДТП и нарушает права граждан на безопасное дорожное движение.

Ранее суд обязал мэрию Кургана привести проезжие части на нескольких дорогах города в соответствие со стандартами и нормами. По этому поводу с иском также обращался прокурор города.

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Сотрудники прокуратуры через суд требуют от мэрии Кургана установить освещение на некоторых участках улиц. Данная информация была размещена 26 апреля на сайте областной прокуратуры. «Прокурор г. Кургана направил в суд административное исковое заявление с требованием к администрации г. Кургана обустроить стационарное электрическое освещение на указанных улицах, которое находится на рассмотрении. <…> В соответствии с действующим законодательством предусмотрено обязательное наличие стационарного освещения на автомобильных дорогах в пределах населенных пунктов», — указано в сообщении. В прокуратуре рассказали, что на ул. Кольцевая, ул. Вагонная, ул. Малая Южная, ул. Омская, на участке от дома № 99 до дома № 131, ул. Петропавловская, на участке от дома № 30 по ул. Южная до ул. Вагонная в пос. Северный отсутствуют линии электрического освещения. Сотрудники надзорного органа отметили, что отсутствие освещения в этих местах может стать причиной ДТП и нарушает права граждан на безопасное дорожное движение. Ранее суд обязал мэрию Кургана привести проезжие части на нескольких дорогах города в соответствие со стандартами и нормами. По этому поводу с иском также обращался прокурор города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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