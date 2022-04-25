Прокуратура подала в суд на мэрию Кургана

Сотрудники прокуратуры через суд требуют от мэрии Кургана установить освещение на некоторых участках улиц. Данная информация была размещена 26 апреля на сайте областной прокуратуры.
«Прокурор г. Кургана направил в суд административное исковое заявление с требованием к администрации г. Кургана обустроить стационарное электрическое освещение на указанных улицах, которое находится на рассмотрении. <…> В соответствии с действующим законодательством предусмотрено обязательное наличие стационарного освещения на автомобильных дорогах в пределах населенных пунктов», — указано в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что на ул. Кольцевая, ул. Вагонная, ул. Малая Южная, ул. Омская, на участке от дома № 99 до дома № 131, ул. Петропавловская, на участке от дома № 30 по ул. Южная до ул. Вагонная в пос. Северный отсутствуют линии электрического освещения. Сотрудники надзорного органа отметили, что отсутствие освещения в этих местах может стать причиной ДТП и нарушает права граждан на безопасное дорожное движение.
Ранее суд обязал мэрию Кургана привести проезжие части на нескольких дорогах города в соответствие со стандартами и нормами. По этому поводу с иском также обращался прокурор города.
Сотрудники прокуратуры через суд требуют от мэрии Кургана установить освещение на некоторых участках улиц. Данная информация была размещена 26 апреля на сайте областной прокуратуры. «Прокурор г. Кургана направил в суд административное исковое заявление с требованием к администрации г. Кургана обустроить стационарное электрическое освещение на указанных улицах, которое находится на рассмотрении. <…> В соответствии с действующим законодательством предусмотрено обязательное наличие стационарного освещения на автомобильных дорогах в пределах населенных пунктов», — указано в сообщении. В прокуратуре рассказали, что на ул. Кольцевая, ул. Вагонная, ул. Малая Южная, ул. Омская, на участке от дома № 99 до дома № 131, ул. Петропавловская, на участке от дома № 30 по ул. Южная до ул. Вагонная в пос. Северный отсутствуют линии электрического освещения. Сотрудники надзорного органа отметили, что отсутствие освещения в этих местах может стать причиной ДТП и нарушает права граждан на безопасное дорожное движение. Ранее суд обязал мэрию Кургана привести проезжие части на нескольких дорогах города в соответствие со стандартами и нормами. По этому поводу с иском также обращался прокурор города.