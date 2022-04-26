Поставщик финских сыров продал свой бизнес в России

Компания Valio ушла с российского рынка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Финская продуктовый гигант Valio продал свой бизнес в России группе «Велком». Об этом сообщается на сайте финской компании.

«В результате сделки персонал Valio в России перейдет в Velkom Group. Стороны решили не разглашать сумму сделки. После завершения сделки операции Valio в России прекратились. Сделка включает российские предприятия Valio и завод по производству плавленых сыров в Ершово. Плавленый сыр марки „Виола“, реализуемый и производимый в России, также является частью сделки, т. е. новый владелец имеет право продолжить производство и продажу плавленых сыров „Виола“ в России», — говорится в сообщении Valio.

Отмечается, что права на бренд свежих сыров Valio Viola, продаваемых в Финляндии и производимых Valio в Финляндии, не включены в сделку. По данным Valio, в 2020 году компания заработала на российском рынке 87 миллионов евро.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минпромторге РФ заявили, что часть иностранных компаний хотят вернуться на российский рынок, пишет «Национальная служба новостей».