Пермские приставы наказали теневого миллионера

Судебные приставы нашли на счету мужчины десятки миллионов рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пермский миллионер пытался скрыть свой доход, чтобы сэкономить на своих детях и платить «копеечные» алименты, но судебные приставы установили его реальный доход. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«У судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с 45-летнего пермяка алиментов на двух детей. Должник перечислял установленную судом сумму согласно доходу с его постоянного места работы. Однако приставы выявили у него дополнительный доход», — пояснили в ведомстве.

Оказалось, что пермяк за два месяца заработал на инвестициях в кредитной организации 30 млн рублей. На этом основании судебный пристав сделал перерасчет задолженности. В итоге у мужчины резко возник долг по алиментам на сумму более 235 тысяч рублей. Новоиспеченный миллионер сразу после получения уведомления о долге погасил его, чтобы избежать принудительных мер взыскания.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские приставы забрали Lexus у застройщика, с которым судился пермский олигарх. О его существовании они узнали, когда должник приехал на иномарке в отдел приставов.