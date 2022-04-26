Экс-советник главы ВСУ призвал атаковать Приднестровье

26 апреля 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Спасти Мариуполь можно только ударом по Приднестровью, считает Юрий Бутусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Украина должна нанести удар по Приднестровью. Такое заявление сделал экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своих социальных сетях. «Для спасения Мариуполя остался один шанс — удар по Приднестровью. Единственным шансом спасти сейчас наших пленных является демилитаризация оккупированного Приднестровья от незаконных бандитских группировок, которые захватили эту законную часть Молдовы», — написал Бутусов. Ранее неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья из гранатометов. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи, которые транслировали российское радио. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя. В стране введен красный уровень террористической опасности. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Украина должна нанести удар по Приднестровью. Такое заявление сделал экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своих социальных сетях. «Для спасения Мариуполя остался один шанс — удар по Приднестровью. Единственным шансом спасти сейчас наших пленных является демилитаризация оккупированного Приднестровья от незаконных бандитских группировок, которые захватили эту законную часть Молдовы», — написал Бутусов. Ранее неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья из гранатометов. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи, которые транслировали российское радио. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя. В стране введен красный уровень террористической опасности.