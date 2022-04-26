Экс-советник главы ВСУ призвал атаковать Приднестровье

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
Спасти Мариуполь можно только ударом по Приднестровью, считает Юрий Бутусов Фото:
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Обострение конфликта в Приднестровье

Украина должна нанести удар по Приднестровью. Такое заявление сделал экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своих социальных сетях.

«Для спасения Мариуполя остался один шанс — удар по Приднестровью. Единственным шансом спасти сейчас наших пленных является демилитаризация оккупированного Приднестровья от незаконных бандитских группировок, которые захватили эту законную часть Молдовы», — написал Бутусов.

Ранее неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья из гранатометов. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи, которые транслировали российское радио. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя. В стране введен красный уровень террористической опасности.

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Украина должна нанести удар по Приднестровью. Такое заявление сделал экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своих социальных сетях. «Для спасения Мариуполя остался один шанс — удар по Приднестровью. Единственным шансом спасти сейчас наших пленных является демилитаризация оккупированного Приднестровья от незаконных бандитских группировок, которые захватили эту законную часть Молдовы», — написал Бутусов. Ранее неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья из гранатометов. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи, которые транслировали российское радио. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя. В стране введен красный уровень террористической опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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