25 апреля 2022

С выборов главы челябинского района начали сниматься претенденты

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Алексея Текслера в Касли. Челябинская область, портрет, колышев игорь
У Игоря Колышева из трех соперников остался только один Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Мэр города Касли Екатерина Васенина и ее заместитель Дмитрий Дерябин передумали участвовать в выборах главы Каслинского района. Об этом URA.RU сообщили в конкурсной комиссии. Таким образом, число претендентов на власть в муниципалитете сократилось вдвое.

«По итогам заседания комиссии к выборам допущены действующий глава района Игорь Колышев, а также его заместитель по экономике Николай Шамардин. Свои кандидатуры сняли Васенина и Дерябин», — пояснили в комиссии.

Сами выборы главы намечены на 5 мая. В этот день районные депутаты соберутся, чтобы проголосовать за одного из оставшихся кандидатов.

Депутаты районного собрания планируют выбрать нового главу на заседании 5 мая. По информации URA.RU, фаворитом остается Колышев, который управляет муниципалитетом с 2017 года.

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Мэр города Касли Екатерина Васенина и ее заместитель Дмитрий Дерябин передумали участвовать в выборах главы Каслинского района. Об этом URA.RU сообщили в конкурсной комиссии. Таким образом, число претендентов на власть в муниципалитете сократилось вдвое. «По итогам заседания комиссии к выборам допущены действующий глава района Игорь Колышев, а также его заместитель по экономике Николай Шамардин. Свои кандидатуры сняли Васенина и Дерябин», — пояснили в комиссии. Сами выборы главы намечены на 5 мая. В этот день районные депутаты соберутся, чтобы проголосовать за одного из оставшихся кандидатов. Депутаты районного собрания планируют выбрать нового главу на заседании 5 мая. По информации URA.RU, фаворитом остается Колышев, который управляет муниципалитетом с 2017 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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