С выборов главы челябинского района начали сниматься претенденты

У Игоря Колышева из трех соперников остался только один Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Мэр города Касли Екатерина Васенина и ее заместитель Дмитрий Дерябин передумали участвовать в выборах главы Каслинского района. Об этом URA.RU сообщили в конкурсной комиссии. Таким образом, число претендентов на власть в муниципалитете сократилось вдвое.

«По итогам заседания комиссии к выборам допущены действующий глава района Игорь Колышев, а также его заместитель по экономике Николай Шамардин. Свои кандидатуры сняли Васенина и Дерябин», — пояснили в комиссии.

Сами выборы главы намечены на 5 мая. В этот день районные депутаты соберутся, чтобы проголосовать за одного из оставшихся кандидатов.

Депутаты районного собрания планируют выбрать нового главу на заседании 5 мая. По информации URA.RU, фаворитом остается Колышев, который управляет муниципалитетом с 2017 года.