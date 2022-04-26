В Ульяновской области мужчина устроил бойню в детском садике

26 апреля 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Мужчина открыл стрельбу в детском садике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Стрельба в ульяновском детском саду В Ульяновской области мужчина с ружьем застрелил двух детей в детском садике. На месте происшествия работают полицейские. «В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду. Мужчина пришел в учреждение с ружьем, застрелил нянечку, двух детей», — сообщает telegram-канал 112. По данным журналистов, после этого мужчина покончил с собой. Как сообщает telegram-канал Baza, инцидент произошел в поселке Вешкайм. Подробности происшествия не сообщаются. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу МВД по Ульяновской области, однако в ведомстве отказались от комментариев. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Ульяновской области мужчина с ружьем застрелил двух детей в детском садике. На месте происшествия работают полицейские. «В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду. Мужчина пришел в учреждение с ружьем, застрелил нянечку, двух детей», — сообщает telegram-канал 112. По данным журналистов, после этого мужчина покончил с собой. Как сообщает telegram-канал Baza, инцидент произошел в поселке Вешкайм. Подробности происшествия не сообщаются. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу МВД по Ульяновской области, однако в ведомстве отказались от комментариев.