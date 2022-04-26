В Ульяновской области мужчина устроил бойню в детском садике

Мужчина открыл стрельбу в детском садике
новость из сюжетаСтрельба в ульяновском детском саду
В Ульяновской области мужчина с ружьем застрелил двух детей в детском садике. На месте происшествия работают полицейские.
«В Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду. Мужчина пришел в учреждение с ружьем, застрелил нянечку, двух детей», — сообщает telegram-канал 112. По данным журналистов, после этого мужчина покончил с собой.
Как сообщает telegram-канал Baza, инцидент произошел в поселке Вешкайм. Подробности происшествия не сообщаются. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу МВД по Ульяновской области, однако в ведомстве отказались от комментариев.
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