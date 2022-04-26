Мишустин поручил как можно быстрее снизить ставку по ипотеке в РФ

Профильные министерства России должны в кратчайшие сроки подготовить документы по понижению ставки льготной ипотеки до 9%. Такое поручение в ходе совещания дал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Прошу министерство экономического развития, министерство финансов и министерство строительства оперативно подготовить все документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро», — сказал Мишустин на совещании. Его трансляция шла на телеканале «Россия — 24».
Понизить ставку по льготной ипотеке до 9% 25 апреля поручил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это поможет как гражданам, так и строительной отрасли в целом.
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Профильные министерства России должны в кратчайшие сроки подготовить документы по понижению ставки льготной ипотеки до 9%. Такое поручение в ходе совещания дал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Прошу министерство экономического развития, министерство финансов и министерство строительства оперативно подготовить все документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро», — сказал Мишустин на совещании. Его трансляция шла на телеканале «Россия — 24». Понизить ставку по льготной ипотеке до 9% 25 апреля поручил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это поможет как гражданам, так и строительной отрасли в целом.