Мишустин поручил как можно быстрее снизить ставку по ипотеке в РФ

Ставка по льготной ипотеке будет снижена до 9% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Профильные министерства России должны в кратчайшие сроки подготовить документы по понижению ставки льготной ипотеки до 9%. Такое поручение в ходе совещания дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Прошу министерство экономического развития, министерство финансов и министерство строительства оперативно подготовить все документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро», — сказал Мишустин на совещании. Его трансляция шла на телеканале «Россия — 24».

Понизить ставку по льготной ипотеке до 9% 25 апреля поручил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это поможет как гражданам, так и строительной отрасли в целом.