Мишустин поручил как можно быстрее снизить ставку по ипотеке в РФ

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Ставка по льготной ипотеке будет снижена до 9% Фото:

Профильные министерства России должны в кратчайшие сроки подготовить документы по понижению ставки льготной ипотеки до 9%. Такое поручение в ходе совещания дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Прошу министерство экономического развития, министерство финансов и министерство строительства оперативно подготовить все документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро», — сказал Мишустин на совещании. Его трансляция шла на телеканале «Россия — 24».

Понизить ставку по льготной ипотеке до 9% 25 апреля поручил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это поможет как гражданам, так и строительной отрасли в целом.

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Профильные министерства России должны в кратчайшие сроки подготовить документы по понижению ставки льготной ипотеки до 9%. Такое поручение в ходе совещания дал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Прошу министерство экономического развития, министерство финансов и министерство строительства оперативно подготовить все документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро», — сказал Мишустин на совещании. Его трансляция шла на телеканале «Россия — 24». Понизить ставку по льготной ипотеке до 9% 25 апреля поручил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это поможет как гражданам, так и строительной отрасли в целом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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