25 апреля 2022

Омбудсмен рассказал о пермяках, попавших в плен в Украине

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Переговоров о возврате военных Павел Миков не ведет (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трое военнослужащих из Пермского края сейчас находятся в плену на территории Украины. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Павел Миков.

«Имеются сведения о троих плененных на территории Украины военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, жителях Пермского края», — цитирует 59.RU Микова. Омбудсмен поддерживает связь с родственниками пленных, им оказывается помощь. Переговоров о возврате Миков не ведет, этим занимается федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и Минобороны РФ.

Вынужденная спецоперация РФ по демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. Приоритетной задачей российских войск называлось уничтожение военной инфраструктуры. Главная цель — защита жителей Донбасса. Также ранее сообщалось, что России удалось обменять нескольких тяжелораненых солдат у украинской стороны.

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Трое военнослужащих из Пермского края сейчас находятся в плену на территории Украины. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Павел Миков. «Имеются сведения о троих плененных на территории Украины военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, жителях Пермского края», — цитирует 59.RU Микова. Омбудсмен поддерживает связь с родственниками пленных, им оказывается помощь. Переговоров о возврате Миков не ведет, этим занимается федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и Минобороны РФ. Вынужденная спецоперация РФ по демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. Приоритетной задачей российских войск называлось уничтожение военной инфраструктуры. Главная цель — защита жителей Донбасса. Также ранее сообщалось, что России удалось обменять нескольких тяжелораненых солдат у украинской стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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