Омбудсмен рассказал о пермяках, попавших в плен в Украине

26 апреля 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Переговоров о возврате военных Павел Миков не ведет (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трое военнослужащих из Пермского края сейчас находятся в плену на территории Украины. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Павел Миков. «Имеются сведения о троих плененных на территории Украины военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, жителях Пермского края», — цитирует 59.RU Микова. Омбудсмен поддерживает связь с родственниками пленных, им оказывается помощь. Переговоров о возврате Миков не ведет, этим занимается федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и Минобороны РФ. Вынужденная спецоперация РФ по демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. Приоритетной задачей российских войск называлось уничтожение военной инфраструктуры. Главная цель — защита жителей Донбасса. Также ранее сообщалось, что России удалось обменять нескольких тяжелораненых солдат у украинской стороны. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Трое военнослужащих из Пермского края сейчас находятся в плену на территории Украины. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Павел Миков. «Имеются сведения о троих плененных на территории Украины военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, жителях Пермского края», — цитирует 59.RU Микова. Омбудсмен поддерживает связь с родственниками пленных, им оказывается помощь. Переговоров о возврате Миков не ведет, этим занимается федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и Минобороны РФ. Вынужденная спецоперация РФ по демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. Приоритетной задачей российских войск называлось уничтожение военной инфраструктуры. Главная цель — защита жителей Донбасса. Также ранее сообщалось, что России удалось обменять нескольких тяжелораненых солдат у украинской стороны.