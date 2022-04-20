Россия обменяла у Украины четырех раненых военных

Некоторые военнопленные попали в реанимацию, сообщила Наталья Поклонская Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

России удалось обменять у Украины четверых тяжелораненых солдат. Об этом сообщила заместитель главы Россотрудничества, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. По ее словам, некоторые из солдат сейчас находятся в реанимации.

«Вчера получилось из списка Россотрудничества обменять четверых солдат, тяжело раненых ребят. Сейчас кто-то из них в реанимации. Давайте все пожелаем им выздоровления!» — написала Наталья Поклонская в своем telegram-канале.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении на родину четырех сотрудников госкорпорации «Росатом». Работники должны были доставить партию ядерного топлива на Ровенскую АЭС на Украине, но в итоге оказались заложниками Киева. Журналист Владимир Соловьев сообщил, что сотрудников «Росатома» держали в железнодорожном вагоне вместе с грузом, передает «Царьград». Ночью 10 апреля Россия также обменяла у Украины 32 гражданина РФ, работавших дальнобойщиками.

Служба безопасности Украины опубликовало видео, на котором задержанный глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук просит обменять его на пленных солдат ВСУ и жителей Мариуполя. В Кремле не стали комментировать это обращение. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что планов обменять пленных на Медведчука нет, так как он не является гражданином РФ.

На Украине проходит спецоперация РФ, которая началась с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация. По его словам, приоритетом армии РФ является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам