25 апреля 2022

Тюменьстат назвал самые подорожавшие с начала года продукты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магнит 31 марта. Тюмень, цены, сахар, цены на продукты, полки магазина
Цена на сахар в Тюменской области выросла на 54,3% Фото:

Больше всего с начала года в Тюменской области подорожал сахар-песок — на 54,3%. Такие данные по итогам 1 квартала URA.RU сообщили в Тюменьстате.

Кроме того, в топе подорожавших продуктов, по информации статистиков: плодоовощная продукция (рост 23,3%), рыба и морепродукты (11,4%), кондитерские изделия (10,6%), макаронные изделия (8,7%). На алкоголь цены выросли на 6,5%.

«Среди непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на телерадиотовары (на 30,5%), электротовары и другие бытовые приборы (на 29,2%), ткани (на 14,4%), мебель (на 10,8%), моющие и чистящие средства (на 10,3%). Медикаменты стали дороже на 9,3%», — добавили в Тюменьстате.

Ранее агентство писало, что регионе резко выросла цена на подержанные смартфоны. За год рост стоимости телефона в среднем составил 40%.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

Больше всего с начала года в Тюменской области подорожал сахар-песок — на 54,3%. Такие данные по итогам 1 квартала URA.RU сообщили в Тюменьстате. Кроме того, в топе подорожавших продуктов, по информации статистиков: плодоовощная продукция (рост 23,3%), рыба и морепродукты (11,4%), кондитерские изделия (10,6%), макаронные изделия (8,7%). На алкоголь цены выросли на 6,5%. «Среди непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на телерадиотовары (на 30,5%), электротовары и другие бытовые приборы (на 29,2%), ткани (на 14,4%), мебель (на 10,8%), моющие и чистящие средства (на 10,3%). Медикаменты стали дороже на 9,3%», — добавили в Тюменьстате. Ранее агентство писало, что регионе резко выросла цена на подержанные смартфоны. За год рост стоимости телефона в среднем составил 40%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...