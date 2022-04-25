Тюменьстат назвал самые подорожавшие с начала года продукты

Цена на сахар в Тюменской области выросла на 54,3% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Больше всего с начала года в Тюменской области подорожал сахар-песок — на 54,3%. Такие данные по итогам 1 квартала URA.RU сообщили в Тюменьстате.

Кроме того, в топе подорожавших продуктов, по информации статистиков: плодоовощная продукция (рост 23,3%), рыба и морепродукты (11,4%), кондитерские изделия (10,6%), макаронные изделия (8,7%). На алкоголь цены выросли на 6,5%.

«Среди непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на телерадиотовары (на 30,5%), электротовары и другие бытовые приборы (на 29,2%), ткани (на 14,4%), мебель (на 10,8%), моющие и чистящие средства (на 10,3%). Медикаменты стали дороже на 9,3%», — добавили в Тюменьстате.

Ранее агентство писало, что регионе резко выросла цена на подержанные смартфоны. За год рост стоимости телефона в среднем составил 40%.