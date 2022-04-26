Москалькова: напавший на ульяновский детсад — психически больной

26 апреля 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Устроивший стрельбу в детсаду состоял на учете как психически больной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Стрельба в ульяновском детском саду Мужчина, напавший на детский сад в Ульяновской области, стоял на учете в психиатрической больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Поистине страшно, когда жертвами ужасной трагедии становятся дети и воспитатели причем там, где безопасность должна быть максимально гарантирована. Владелец ружья ИЖ 26, Тронин Александр Николаевич, 1954 года рождения. Убийца Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года, житель Вешкайма, состоит на учете как психически больной», — написала Москалькова в своем telegram-канале. По ее словам, в России необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране. «Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии», — отметила она. Как сообщает telegram-канал Baza, оружие, из которого убили воспитателя и детей, зарегистрировано на 68-летнего Александра Дронина, тело которого нашли на свалке недалеко от населенного пункта. ЧП произошло в саду «Рябинка» 26 апреля, в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Мужчина, напавший на детский сад в Ульяновской области, стоял на учете в психиатрической больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Поистине страшно, когда жертвами ужасной трагедии становятся дети и воспитатели причем там, где безопасность должна быть максимально гарантирована. Владелец ружья ИЖ 26, Тронин Александр Николаевич, 1954 года рождения. Убийца Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года, житель Вешкайма, состоит на учете как психически больной», — написала Москалькова в своем telegram-канале. По ее словам, в России необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране. «Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии», — отметила она. Как сообщает telegram-канал Baza, оружие, из которого убили воспитателя и детей, зарегистрировано на 68-летнего Александра Дронина, тело которого нашли на свалке недалеко от населенного пункта. ЧП произошло в саду «Рябинка» 26 апреля, в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой.