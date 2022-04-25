25 апреля 2022

Путин наградил пермского фигуриста, взявшего «золото» Олимпиады

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
Александр Галлямов удостоился Ордена Дружбы Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил фигуриста из Пермского края Александра Галлямова Орденом Дружбы. Церемония награждения прошла в Екатерининском зале первого корпуса Кремля, сообщается на официальном сайте главы государства.

«В фигурном катании у России и очередное командное „золото“. Технически сложные, выразительные выступления Александра Галлямова и Анастасии Мишиной, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Марка Кондратюка и Камилы Валиевой не оставили равнодушными ни зрителей, ни судей», — отметил Путин во время церемонии награждения.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Команда России выиграла шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград, показав девятый результат по количеству завоеванных наград среди стран-участниц. Галлямов завоевал на Играх золотую медаль в командных соревнованиях и выиграл бронзу в спортивных парах. Указ о награждении российских спортсменов — победителей и призеров Игр в Пекине Путин подписал в конце февраля.

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Президент РФ Владимир Путин наградил фигуриста из Пермского края Александра Галлямова Орденом Дружбы. Церемония награждения прошла в Екатерининском зале первого корпуса Кремля, сообщается на официальном сайте главы государства. «В фигурном катании у России и очередное командное „золото“. Технически сложные, выразительные выступления Александра Галлямова и Анастасии Мишиной, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Марка Кондратюка и Камилы Валиевой не оставили равнодушными ни зрителей, ни судей», — отметил Путин во время церемонии награждения. Зимняя Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Команда России выиграла шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград, показав девятый результат по количеству завоеванных наград среди стран-участниц. Галлямов завоевал на Играх золотую медаль в командных соревнованиях и выиграл бронзу в спортивных парах. Указ о награждении российских спортсменов — победителей и призеров Игр в Пекине Путин подписал в конце февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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