Путин наградил пермского фигуриста, взявшего «золото» Олимпиады

26 апреля 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Александр Галлямов удостоился Ордена Дружбы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин наградил фигуриста из Пермского края Александра Галлямова Орденом Дружбы. Церемония награждения прошла в Екатерининском зале первого корпуса Кремля, сообщается на официальном сайте главы государства. «В фигурном катании у России и очередное командное „золото“. Технически сложные, выразительные выступления Александра Галлямова и Анастасии Мишиной, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Марка Кондратюка и Камилы Валиевой не оставили равнодушными ни зрителей, ни судей», — отметил Путин во время церемонии награждения. Зимняя Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Команда России выиграла шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград, показав девятый результат по количеству завоеванных наград среди стран-участниц. Галлямов завоевал на Играх золотую медаль в командных соревнованиях и выиграл бронзу в спортивных парах. Указ о награждении российских спортсменов — победителей и призеров Игр в Пекине Путин подписал в конце февраля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Президент РФ Владимир Путин наградил фигуриста из Пермского края Александра Галлямова Орденом Дружбы. Церемония награждения прошла в Екатерининском зале первого корпуса Кремля, сообщается на официальном сайте главы государства. «В фигурном катании у России и очередное командное „золото“. Технически сложные, выразительные выступления Александра Галлямова и Анастасии Мишиной, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Марка Кондратюка и Камилы Валиевой не оставили равнодушными ни зрителей, ни судей», — отметил Путин во время церемонии награждения. Зимняя Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Команда России выиграла шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград, показав девятый результат по количеству завоеванных наград среди стран-участниц. Галлямов завоевал на Играх золотую медаль в командных соревнованиях и выиграл бронзу в спортивных парах. Указ о награждении российских спортсменов — победителей и призеров Игр в Пекине Путин подписал в конце февраля.