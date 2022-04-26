Глава Приднестровья: следы террористических атак ведут на Украину

Президент Приднестровья заявил, что следы террористических атак ведут на Украину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину. Он призвал правительство Украины расследовать проникновение украинских боевых групп на территории непризнанной республики.

«Следы террористических атак ведут на Украину. Киев должен расследовать проникновение украинских боевых групп для совершения терактов на территории непризнанной республики. Кишинев не должен поддаваться на провокации», — приводит слова президента ТАСС.

Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя.